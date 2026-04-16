Съветската цензура не харесва "Чунга-Чанга" (която звучи като "Бангаранга"), пускат слух, че е нацистки марш

Ако попитате българите, които са били деца през 70-те и 80-те години, кой е написал песента "Чунга-Чанга", чийто рефрен е сравняван с този на българския кандидат за "Евровизия" - "Бангаранга" на Дара, никой няма да ви отговори. Но щом чуят мелодията , всички с радост се започват да си я тананикат.

Текстът е прост и ясен, тогава след трети клас задължително се учеше руски език, а в петък вечер вместо българска телевизия даваха съветска.

Песничката, която е основна тема в анимационния филм "Катерчето" (някъде - "Корабчето"), има само три куплета, два от които се повтарят. Жителите на малък остров са изобразени като безгрижни и наслаждаващи се на живота. Всеки, който е посетил това място, със сигурност ще се върне. Островът е невероятно щедър към своите обитатели. Те могат

да се наслаждават на слънчевите лъчи и да опитват екзотични плодове

целогодишно. Това описание крие една проста истина: малките неща около вас често са достатъчни, за да ви направят щастливи. Просто трябва да можете да ги видите.

Песента "Чунга-Чанга" е създадена чрез сътрудничеството на композитора Владимир Шаински и поета Юрий Ентин. За един ден този талантлив дует създава две песни: "Антошка" (също известна на българските деца) и "Чунга-Чанга". Докато за първата не е имало никакви проблеми, втората остава недовършена дълго време. Просто си нямала име. Ентин не можел да реши как да нарече приказната страна на чудесата. В главата му непрекъснато се въртят глупави и безполезни идеи.

Юрий Ентин

Един ден поетът видял плакат, обявяващ пристигането на леден балет. А в долната част било името на главния режисьор Евгений Чанг. Точно от това се нуждаел! Авторът на песни използвал името му няколко пъти, което довело до екзотично име за страната на чудесата, което завладяло сърцата на децата.

Песента е изпълнена за първи път през 1970 г. от Анатолий Горохов и Аида Ведищева. По-късно тази песен може да се чуе в репертоара на Големия детски хор на Всесъюзното радио и централната телевизия.

Владимир Шаински

Авторът на музиката Владимир Шаински (1925-2017) е написал стотици песни. Децата, които са чули първите му, сега са баби и дядовци. "Песента на Чебурашка" (да не се бърка с "Песента на крокодила Гена"), "Антошка", "Песен за усмивка" и "Чунга-Чанга" са сред тях. Шаински създава и произведения за известни естрадни изпълнители.

Юрий Ентин е руски и съветски автор на песни, написал песни за много анимационни филми, включително "Антошка", "Чунга-Чанга", "Летящата лодка" и "Чебурашка". Първият анимационен филм, който му донася широка слава, е "Бременските музиканти". Неговите закачливи, запомнящи се песни са обичани не само от деца, но и от възрастни.

В СССР обаче почти всяко негово произведение е посрещано враждебно от властите. Песента "Чунга-Чанга" не е изключение. Цензурата я е възприемала като карикатура на държавата. Но поетът не пренаписва текста.

Според една теория на конспирацията мелодията на детската песничка е

заимствана от химна на дивизията на СС "Мъртвешка глава"

Според твърдения в интернет Шаински е откраднал музиката от въпросния нацистки марш, който е нещо като химн на 3-а танкова дивизия на СС.

Твърденията, че това е именно маршовата песен на танкова дивизия от Третия райх, започват да се появяват онлайн едва в началото на този век. През 2008 г. излиза комедията "Хитлер капут!" с участието на Павел Деревянко и Анна Семенович. В първата сцена на филма немски войници водят партизанина Рабинович, в изпълнение на Михаил Галустян, на разстрел под музиката на същия този "Марш на дивизията на мъртвешките глави".

Но за разлика от групата OZZ, режисьорите не са скрили истинския автор: в финалните надписи изрично се посочва, че това е пародиен аранжимент от Санчес на песента "Чунга-Чанга", композирана от Шаински. Така че той не е използвал мелодията на немския марш, когато е създавал съветска детска песен; по-скоро хумористичната маршова песен е написана половин век след края на Втората световна война, базирана на неговия хит.

Така повече от половин век няма съществени съмнения относно авторството на Шаински. Но от своя страна през 2006 г. самият композитор планира да съди италианската група OZZ, която според него е копирала мелодията от съветската детска песен в композицията си "01".

Още една теория на конспирацията има и около самото име на песничката, което обаче си е за червена точка. Иначе се губи детската аудитория.

В съветско време се носеше слух, че "Чунга-чанга" се превежда, извинете, като

"прекарай маймуната" в циничния смисъл на думата

Откъде дойде този слух?

В някои диалекти на испанския език в Карибите и Латинска Америка имало близки по звучене думи. Чингар (или чунгар, чангар) е глагол, който означава "да пия, да се шегувам, да правя грешки или да имам полов акт".

В ежедневния този глагол се използва в четвъртия си превод и може да означава не само действие от този характер, но и измама. Обикновено в някои случаи да "прекараш някого" някого" може да означава да го излъжеш или заблудиш. В повелително наклонение този глагол приема формата чинга (или чунга, чанга).