Младостта му никога не си отиде: емоционално сбогуване с Михаил Белчев (Обзор)

С всеки свой стих, с всеки своя акорд ни казваше колко е хубаво да се живее, каза президентът Илияна Йотова на поклонението

Богдана Карадочева, Орлин Горанов, Йорданка Христова сред многото на дългата опашка пред Народния театър

Загубихме един от най-големите таланти – блестящ поет и музикант, който умееше да свири със струните на безкрайната вселена, наречена човек.

Така емоционално президентът Илияна Йотова се сбогува с големия поет, певец и композитор Михаил Белчев.

Стотици близки, приятели, колеги и почитатели се наредиха на дълга опашка пред Народния театър “Иван Вазов” и

в продължение

на часове изчакаха реда си

да се поклонят пред Михаил Белчев. Сред тях бяха близките му колеги Богдана Карадочева, Стефан Димитров, Йорданка Христова, Маргарита Хранова, Орлин Горанов, братя Аргирови, дует "Ритон", Етиен Леви, Веселин Маринов, Камелия Тодорова, както и скулптортът и бивш министър на културата Вежди Рашидов, актрисата Искра Радева и много други.

Михаил Белчев си отиде на 79-годишна възраст на Велики понеделник. След себе си оставя над 1000 стихове за песни, няколко стихосбирки, три дългосвирещи плочи, издадени от “Балкантон”, десетки награди от наши и международни конкурси. Почти няма български изпълнител, който да не е пял песен по негов текст.

Сред най-популярните му песни са "Булевардът", "Младостта си отива", "Не остарявай, любов", "Откровение", "Приятелство". Семейството на Михаил Белчев - съпругата му Кристина и сина му Константин

“С всеки свой акорд и с всеки свой стих ни казваше колко е хубаво да се живее. Отърсваше от омразата, проклинаше злобата, защото на този свят има нейно величество любов, която ражда, осмисля, зарежда. И ни казваше:

Спрете поне за

миг, огледайте

се около себе си,

почувствайте красотата, помечтайте и след това продължете", каза още президентът на поклонението.

И допълни: “Не мога да кажа Мишо си отиде. Такива хора не си отиват. Всеки ден ще се будим с неговото разсъмване, когато всичко е в розово. Ще вървим по неговия булевард с разцъфналите кестени, който никога не смени за “Шан-з-Елизе”.

"Не остарявай, любов" - освен емблематичната песен на Михаил Белчев, е и неговото послание отвъд времето по думите на Йотова. То е за "пленниците на неговия талант, младостта му никога не си отиде и винаги ще търсим спасение в неговото пристанище", допълни още Йотова.

Не сте сами - така се обърна президентът към семейството на големия поет и певец - съпругата му Кристина и сина му Константин. “С вас е цялата ни любов, която никога няма да остарее”, каза тя.

Константин Белчев върви по стъпките на баща си и също е певец и поет. С емоционални думи в социалните мрежи той обеща да пази и да продължава делото на Михаил Белчев и да бъде неговият "глас на сцената".