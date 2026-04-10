Подкаст: Яна от “Преди обед” измина за 15 г. пътя от редактор до водещ

След години в сутрешния блок на БНТ като водеща на минутите за култура Яна Донева напуска, за да създаде семейство. Само година по-късно се ражда София. После журналистката попада в лайфстайл списание, но работата не ѝ носи удовлетворение. “За първи и последен път в живота ми се случи да получавам пари, за да не правя почти нищо - разказва тя в подкаста “24 часа от живота”. - Напуснах и започнах в сайт за по-малко пари, но я имаше интензивната журналистическа работа и бях много щастлива”, казва тя.

След време получава покана за работа в “Преди обед”, но не дава отговор, защото е в период на лични промени. След раздялата обаче гледа на предложението като ново начало. Оттогава вече 15 години е част от екипа на “Преди обед” - от редактор стига до водещ. Пак среща любовта и става майка за втори път – на сина си Андрей.

Според Яна бъдещето на медиите все по-ясно се измества към дигиталното пространство. “След 30 години всичко ще бъде онлайн – подкасти и предавания. Тази тежка машина, каквато е телевизията – със студиата, осветлението и големите екипи – постепенно ще отстъпи място на по-гъвкави формати”, смята тя. За нея обаче телевизията остава най-великата медия, но ѝ липсват предавания за култура. “Винаги е на последно място, защото от нея не се печели”, казва Яна.

