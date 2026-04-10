"Локомотив Авиа" поведе с 2:1 в полуфинала срещу "...

Стискайте палци за "Бангаранга", а как подскачахме на “Чунга-Чанга”!

Певицата Дара представя “Бангаранга” пред зрителите.

На “Евровизия” ще пеем за бунт, хаос, купон, а съветската песничка, която учихме и в клас, показваше щастлив остров, на който има слънце и плодове през цялата година

Песента на Дара “Бангаранга”, която ще представи България на тазгодишната “Евровизия”, звучи отвсякъде и става все по-разпознаваема.

Певицата обясни, че в превод от ямайския вариант на английския bangaranga означава бунт, революция, но може да обозначава и хаос, безредие, революция, купон или боен вик. Популярна е от филма “Хук” като призив за действие.

“Тази песен е за откриването на вътрешната сила, на вътрешната революция, която ти дава силата да се изправиш срещу себе си”, обясни Дара.

Парчето обаче провокира българи, родени през 60-те и 70-те години на миналия век, да я сравнят със забавната детска песничка “Чунга-Чанга” от съветското анимационно филмче “Катерчето”.

Кадър от филмчето, където звучи "Чунга-Чанга".

То се появява на екран през 1970 г. и заразителната мелодия на парчето кара всички да я тананикат. Дори в часовете по пеене децата я заучават, за да може да я изпълняват по училищните празници.

В текста жителите на малък остров са изобразени като безгрижни и наслаждаващи се на живота. Всеки, който е посетил това място, със сигурност ще се върне. Островът е невероятно щедър към своите обитатели. Те могат да се наслаждават на слънчевите лъчи и да опитват екзотични плодове целогодишно. Това описание крие една проста истина: малките неща около вас често са достатъчни, за да ви направят щастливи. 

Основен рефрен на "Чунга-Чанга":

Чунга-Чанга, светъл небосвод,

Чунга-Чанга, радостен живот,

Чунга-Чанга, лято е безкрай!

Чунга-Чанга, пей, със нас играй!

Припев на "Бангаранга":

(Аз съм бангаран...) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Аз съм бангаран...) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Аз съм бангаран...) Ослепителни светлини,

добре дошъл на бунта.

Аз съм бангаран,

аз съм бангаран...

