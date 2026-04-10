Стискайте палци за "Бангаранга", а как подскачахме на “Чунга-Чанга”!

На “Евровизия” ще пеем за бунт, хаос, купон, а съветската песничка, която учихме и в клас, показваше щастлив остров, на който има слънце и плодове през цялата година
Песента на Дара “Бангаранга”, която ще представи България на тазгодишната “Евровизия”, звучи отвсякъде и става все по-разпознаваема.
Певицата обясни, че в превод от ямайския вариант на английския bangaranga означава бунт, революция, но може да обозначава и хаос, безредие, революция, купон или боен вик. Популярна е от филма “Хук” като призив за действие.
“Тази песен е за откриването на вътрешната сила, на вътрешната революция, която ти дава силата да се изправиш срещу себе си”, обясни Дара.
Парчето обаче провокира българи, родени през 60-те и 70-те години на миналия век, да я сравнят със забавната детска песничка “Чунга-Чанга” от съветското анимационно филмче “Катерчето”.
То се появява на екран през 1970 г. и заразителната мелодия на парчето кара всички да я тананикат. Дори в часовете по пеене децата я заучават, за да може да я изпълняват по училищните празници.
В текста жителите на малък остров са изобразени като безгрижни и наслаждаващи се на живота. Всеки, който е посетил това място, със сигурност ще се върне. Островът е невероятно щедър към своите обитатели. Те могат да се наслаждават на слънчевите лъчи и да опитват екзотични плодове целогодишно. Това описание крие една проста истина: малките неща около вас често са достатъчни, за да ви направят щастливи.
Основен рефрен на "Чунга-Чанга":
Чунга-Чанга, светъл небосвод,
Чунга-Чанга, радостен живот,
Чунга-Чанга, лято е безкрай!
Чунга-Чанга, пей, със нас играй!
Припев на "Бангаранга":
(Аз съм бангаран...) Бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Аз съм бангаран...) Бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Аз съм бангаран...) Ослепителни светлини,
добре дошъл на бунта.
Аз съм бангаран,
аз съм бангаран...