Филмът за Стоичков с две заглавия - за българските и за чуждестранните зрители

Филмът за футболната ни легенда Христо Стоичков ще бъде с две различни заглавия. У нас ще излезе като “Стоичков – Имало едно време в България”. Това според екипа носи усещането за носталгията, началото и за средата, която оформя характера на главния герой. За чуждестранната публика ще бъде - Stoichkov – Against All Odds (“Стоичков - Въпреки всички трудности”). Идеята е да показва човека, плувал дълго срещу течението, борейки се за мечтите си. В ролята на Христо Стоичков влиза Кристо Стоичков, който беше избран чрез тв риалити.