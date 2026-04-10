Изложба с дрехи и аксесоари на кралица Елизабет II

Над 300 облекла и аксесоари от гардероба на Елизабет II бяха показани в нова изложба в Бъкингамския дворец. Експозицията, озаглавена „Кралица Елизабет II: Нейният живот в стил", отбеляза 100 години от рождението на кралицата.

Тя представи нейния стил през различните етапи от живота ѝ. В изложбата бяха включени рокли, бижута и аксесоари от почти цял век. Повече от половината експонати бяха показани за първи път. Кураторът обясни, че изложението проследява всяко десетилетие от живота на Елизабет II. Тя подчерта, че са включени творби на дизайнерите, работили с кралицата през годините, съобщава Нова телевизия.