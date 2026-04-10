Трус в модната империя „Долче & Габана" : Стефано напуска

Изненадващият ход разкрива дълбоки финансови и стратегически промени в световноизвестната марка

Изненадващ обрат разтърси света на висшата мода: Стефано Габана се оттегля от президентския пост на Dolce&Gabbana, марката, която създаде през 1985 г. заедно със своя дългогодишен творчески и личен партньор Доменико Долче. Макар новината да стана публично достояние едва сега чрез международни източници, реалната му оставка датира още от декември 2025 г. Това повдига въпроси за прозрачността и вътрешната динамика в компанията.

Ръководният пост вече е поет от Алфонсо Долче, брат на Доменико и досегашен главен изпълнителен директор на марката. Назначението му влиза в сила от януари, но също е било пазено в тайна до последните дни. Това подсказва за внимателно режисирана смяна на властта в един деликатен момент за модната къща.

Оттеглянето на Габана идва на фона на неособено стабилна финансова ситуация. Според информация, разпространена от „Блумбърг", компанията е изправена пред дълг от около 450 млн. евро и вече води нови преговори с кредитиращите банки. Възможен е план за рефинансиране, който включва искане за допълнителни средства до 150 млн. евро, както и продажба на недвижими активи и подновяване на лицензи с цел подобряване на ликвидността.

Паралелно с това самият Габана обмисля бъдещето на своя дял от приблизително 40% в компанията. Сред опциите се разглежда дори частична или пълна продажба - ход, който би могъл коренно да промени структурата на собствеността. Същият процент се държи и от Доменико Долче. Останалата част е разпределена между членовете на фамилията Долче, включително от Алфонсо и сестрата Доротея.

В последните месеци вниманието на модния свят беше привлечено и от други сигнали за промяна. Отсъствието на Габана от ключови събития като ревютата „Алта Мода" и „Алта Сартория" в Рим, както и решението му да се премести да живее в Дубай, намекваха за постепенно отдръпване от активната роля в управлението. Въпреки това, до последно той продължаваше да се появява редом до Долче на важни събития, включително по време на Седмицата на модата в Милано. Двамата дори поздравиха заедно публиката след дефилето, в присъствието на звезди като Мадона и Ана Уинтур.

Допълнителен елемент към сложния пъзел е и появата на името на Стефано Кантино, бивш главен изпълнителен директор на марката „Гучи". Според някои източници той може да се присъедини към управленския екип на Dolce & Gabbana. Макар точната му роля да не е официално обявена, се предполага, че той може да заеме позиция като главен изпълнителен директор редом до Алфонсо Долче ,което е знак за предстоящо преструктуриране на върха на компанията.

С приходи от около 1,9 млрд. евро за периода 2024-2025 г. марката остава един от символите на италианския лукс. Тя обаче също усеща натиска на глобалното забавяне в сектора, засилено от геополитически напрежения и променящи се потребителски навици. В този контекст, ролята на финансовия консултант Rothschild & Co става ключова за изготвянето на стратегия за стабилизиране.

Предстои да се види дали напускането на Габана ще отбележи началото на нова ера за Dolce & Gabbana, или пък ще се превърне в симптом на по-дълбока трансформация.