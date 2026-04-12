Дуа Липа с малка лятна сватба, знаменитости без покани се цупят

С годеника ѝ Калъм Търнър се колебаят между Италия и Великобритания за важното събитие

Нова звездна сватба се задава през август. Но подобно на тренда от последните години тя няма да изумява с лукс и пищност, а нейни свидетели ще са само най-близките на младоженците. И за да няма изненади, само преди дни Дуа Липа и годеникът ѝ Калъм Търнър обявиха публично, че се отказват от големи тържества и много гости в полза на малка интимна церемония в тесен кръг.

30-годишната певица и 36-годишният актьор смятат да се врекат един на друг това лято, като най-вероятно е сватбата да бъде извън САЩ. Говори се, че двойката, която потвърди годежа си миналата година, е разглеждала места за церемонията в Италия и Великобритания. Въпреки че имат цяла плеяда приятели сред суперзнаменитостите, бъдещите младоженци са решили

“Плановете за сватбата на Дуа и Калъм са в разгара си, но всичко се пази в тайна. Ще се случи това лято - тя ще е омъжена жена, когато навърши 31 години през август (Липа е родена на 22 август). Двамата искат да запазят тържеството за най-близките си, така че няма да е голямо, показно събитие - признава човек от близкия кръг на влюбените. - Всички техни близки хора ще бъдат там, но може да има някои изненадващи пропуски”. Така стана ясно, че много от известните приятели на двойката няма да бъдат поканени, заради което се смята, че ще има огорчени и обидени. Други получили покани, но били предупредени, че няма как да бъдат с придружител.

Дуа и Калъм започнаха да се срещат през януари 2024 г., а потвърдиха, че са сгодени през юни миналата година. “Да, сгодени сме. Много е вълнуващо - заяви любимката на тийнейджърите пред британския “Вог”. - Решение да остареем заедно, да бъдем най-добри приятели завинаги - това е наистина специално чувство”. Пред друго издание в началото на тази година тя добави: “По-щастлива съм от всякога. Обичам любовта. Това е много красиво и истински вдъхновяващо нещо”.

Преди да срещне Калъм, певицата бе във връзка с френския режисьор Ромен Гаврас. А най-дългото ѝ и известно съжителство е с Ануар Хадид, брата на супермоделите Джиджи и Бела Хадид.

След обявяването на годежа създателката на хитове като New Rules и One Kiss коментира и бъдещата сватба: “Искам да завърша турнето си, Калъм да приключи със снимките си, така че просто се наслаждаваме на този период. Никога не съм била някой, който наистина е мислил за сватба или е мечтал каква булка ще бъде. Изведнъж си помислих:

Дуа Липа, която завърши турнето си през декември, сподели, че е “обсебена” от годежния си пръстен: “Хубаво е да знаеш, че човекът, с когото ще прекараш остатъка от живота си, те познава много добре”. Пръстенът е бил направен специално за нея, след като Калъм се консултирал със сестра ѝ и най-добрите ѝ приятелки.

Актьорът също говори открито за връзката им. Признавайки, че за него тя е “най-красивата жена на света”, в интервю наскоро разказа за първата им среща. Той си спомни как между тях се е зародила мигновена връзка по време на рождения ден на общ приятел, когато седнали един до друг и в хода на разговора открили, че са на една и съща глава от четенето на един и същ роман - “Доверие” на Ернан Диас. Търнър приел това като знак от небето.

Дуа Липа е родена в Лондон, но и двамата ѝ родители са косовски албанци. Името ѝ било избрано от баба ѝ и означава “любов” на албански. Баща ѝ е рокаджия и обичал да свири вкъщи, така че момиченцето започва да пее на 5 г., взема уроци и по виолончело. За известно време семейството се завръща в Прищина, но на 15 г. Дуа отново тръгва за Лондон да гради кариера. Подписва договор с модна агенция, но не престава да мечтае за музикална сцена, затова пуска свои клипове в ютюб, а през 2013 г. участва в реклама за музикалното тв шоу X factor. Година по-късно подписва договор с Warner Bros Records, които по-онова време искат да наложат жена като голяма поп звезда.

През 2017 г. излиза първият ѝ студиен албум, който носи името ѝ “Дуа Липа”. Певицата описва музикалния си стил като “тъмен поп”. Получава 5 номинации за британските музикални награди през 2018 г. – повече от всеки друг неин колега през тази година. Така пътят пред нея се отваря широко. Днес изпълнителката е носителка на 7 британски музикални награди и 3 “Грами”. През 2023 г. става автор на водещия сингъл към филма “Барби” и сама участва в лентата като русалката. Същата година успява да получи правата върху цялостното си творчество и днес състоянието ѝ се изчислява

Обявена е за модна икона и има рекламни договори с много големи компании, а през 2024 г. сп. “Тайм” я включва с списъка на най-влиятелните хора в света. Една от големите ѝ каузи е борбата с неграмотността, заради която създава клуб за четене, а тази година ще е куратор на Лондонския литературен фестивал.

Годеникът Калъм Търнър може би не притежава суперпопулярността на бъдещата си жена, но във филмографията му присъстват над 30 филма за голям екран и доста тв сериали. Една от най-известните му роли е във военната драма Masters of the Air, където си партнира с Остин Бътлър и други големи звезди от по-младото поколение. Сред последните му проекти е и филмът “Момчетата в лодката” - спортна драма за спечелването на златото от отбора по академично гребане на САЩ на олимпийските игри през 1936 г. Режисиран от Джордж Клуни и с Търнър в главната роля, филмът разказва историята на осемте момчета от простолюдието, които правят удара на живота си по време на Голямата депресия. Тази година предстои зрителите да го видят и в романтичната комедия “Само една нощ”.