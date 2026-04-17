Светът няма търпение да види как зрялата Ан Хатауей кръстосва шпаги с Мерил Стрийп в “Дяволът носи Прада 2”

Актрисата, която вече предпочита хармония в живота си, се завръща на екрана с 5 филма

Ако има една актриса, която безспорно ще доминира екраните през 2026 г., това е Ан Хатауей. Холивудската звезда участва в поне пет ленти, всяка от които много различна и обещаваща.

Именно контрастът в проектите на Хатауей се превърна в ключов момент от нейното силно завръщане на големия екран. В края на април в кината ще се появи първият филм на актрисата за тази година - Mother Mary. Режисирана от Дейвид Лоуъри, лентата е драматичен психотрилър.

Хатауей влиза в ролята на поп звезда, която в момент на екзистенциална криза се свързва отново с отчуждената си най-добра приятелка и дизайнерка на костюми - човека, който е помогнал за създаването на емблематичния ѝ образ. Екранната половинка на Хатауей е изиграна от британската актриса Микаела Коел, известна предимно с роли от малкия екран.

За да заснеме една от култовите сцени във филма, Ан се е подготвяла по 8 часа на ден - героинята ѝ танцува, сама и без музика, в плевня от XIII век. Въпреки че актрисата е посещавала уроци по танци като дете, не ѝ било никак лесно: “Не можех да разбера защо нямам напредък. В един момент танцьорите скачат, нали? А аз скачах през цялото време”.

Като малка мислила за бъдещето си със замах. “Спомням си как водих разговор със себе си и си казах: “Добре, не мисля, че някога ще станеш танцьорка. Пеенето ти е добре, но не знам дали ще бъдеш звездна вокалистка. Така доста рано изключих, че ще бъда поп звезда, но открих, че актьорството продължава да ми се удава”, спомня си звездата.

Режисьорът на филма Лоуъри сподели, че

Тейлър Суифт е била

основното вдъхновение

за персонажа на актрисата.

Няма никакво съмнение обаче, че най-чаканият филм с Хатауей тази година е продължението на “Дяволът носи Прада”, който ще се появи на големия екран на 1 май - 20 години след като първата част се превърна в тотален хит със завладяващ разказ за амбицията, модата и женската сила на работното място. Продължението се завръща с история, която не е носталгична, а по-скоро показва оцеляването в един променен медиен свят. “Дяволът носи Прада 2”, отново режисиран от Дейвид Франкел, събира една по-зряла версия на героите на Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи.

Този път Миранда Пристли (Стрийп) вече не е просто всемогъщата “императрица” на лъскаво модно списание. Нейното списание Runway днес се бори с намаляваща читателска аудитория и отслабено влияние, като разчита все повече на приходите от реклама, за да запази авторитета си. В същото време Анди Сакс (Хатауей) вече не е наивната асистентка от първия филм, а утвърдена журналистка, която е уволнена внезапно с есемес, след като компанията ѝ е продадена. Това несъмнено е съвременен обрат на сюжета, който отразява нестабилността на медийната индустрия. Анди обаче намира пътя си обратно към Runway като редактор.

Мерил Стрийп направи равносметка колко много време разделя двата филма: “Оригиналът беше направен година преди да излезе първият айфон”, а оттогава насам смартфонът “промени всичко в издателската дейност”.

Хатауей описва и емоционалното състояние на героинята си към днешна дата - “човек, пълен с доброта”, което подсказва, че продължението ще я представи не като противоположност на Миранда, а като различен модел на компетентност и авторитет. А Мерил Стрийп кани публиката в кината с нагласата да гледа нещо, което е едновременно забавно, но и изпълнено с по-дълбоки послания.

Почитателите на Хатауей очакват с нетърпение и “Одисея” на Кристофър Нолан, чиято премиера е на 17 юли. Тя влиза в ролята на Пенелопа, а до нея на екрана ще се появят Мат Деймън като Одисей и Том Холанд като Телемах. Още преди премиерата проектът вече се окичи с ореола на събитие с голям мащаб, тъй като всички филми на Нолан се приемат добре от публика и критика. Том Холанд дори

определи

лентата като

“абсолютен

шедьовър”

Малко по-късно през годината Хатауей ще се появи на екрана и в две по-нестандартни продукции. Научната фантастика “Краят на Оук стрийт”, която събира Хатауей и Еван Макгрегър в една история за семейство, чиято улица е изтръгната от предградие и попада на неизвестно място след мистериозно космическо събитие. Кратък откъс от лентата загатна за динозаври и борба за оцеляване, което прави филма да изглежда като най-нетипичния в програмата на звездата.

През октомври в киносалоните ще се върти и психотрилърът Verity. В лентата Хатауей играе мистериозната Верити Крофорд. Сюжетът се развива около писателка в сянка, озовала се в семейна обстановка, пропита с тайни.

Зад този доста натоварен график обаче стои една по-зряла Ан Хатауей. Пред сп. “Пийпъл” 43-годишната актриса, която е омъжена за продуцента Адам Шулман и е майка на две момчета, споделя, че търси хармонията. Признава, че идеята за съвършеното съчетаване на кариера, семейство и публичност вече ѝ звучи по-скоро изтощително, отколкото вдъхновяващо, както и че в последните години съзнателно е направила крачка назад от живота на “стресиран човек”.

Хатауей добавя, че в настоящия етап от живота си, вместо да се опитва да се докаже пред някого, предпочита по-спокойно и уверено да подбира ролите си, а отвъд блясъка на Холивуд пази ревностно личния си живот, особено децата си.

Нейни колеги като Брадли Купър я описват като изключително добра, земна и “интелигентна” - образ, който е много далечен от клишето за недостижимата холивудска звезда.

Звездата има зад гърба си около 50 филма, някои от които гигантски блокбастъри, други са почитани от критиката, а трети - както самата тя се изрази наскоро - “странни” или такива, “които никой не е гледал”. В много отношения Хатауей е перфектният пример за подражание на поколението Y. Майка ѝ е била актриса, участвала в регионални театрални постановки, и отрано звездата е знаела, че иска да тръгне по нейните стъпки. Тя е единствено момиче от три деца, отраснали в Милбърн, Ню Джърси. Това е достатъчно близо до Ню Йорк, за да може да вземе влака до града и да ходи на прослушвания за реклами. Ан започва да го прави още в първата си година в гимназията, докато едновременно с това участва в местния театър на града. На 16 години получава роля в семейна телевизионна драма, наречена Get Real, и се мести в Лос Анджелис. На следващата година се превъплъщава в принцеса Миа Термополис в “Дневниците на принцесата”. И това е ролята, с която патенцето става лебед. А след “Дяволът носи Прада” се превръща в културен феномен за цяло поколение.