Пожар, мечка и 700 км пеша: зад кадър на сериала "Ком-Емине"

БНТ махна кадри с Калушев от поредицата

12 серии по 54 минути, снимани по един от най-тежките и емблематични маршрути в България, съчетават приключение, драма и сблъсък на характери при условия, които трудно могат да бъдат пресъздадени в студио. Това е новият български сериал "Ком-Емине", който вече стартира по БНТ 1 и още от самото начало дава заявка за една от най-мащабните български продукции в последните години.

Сюжетът събира десет туристи с различен живот, цели и характери, които тръгват по трудния маршрут на прехода Ком-Емине, водени от планинския водач Течо. Течо (Александър Трифонов) е единственият, който знае какво означава този преход. За останалите той започва като приключение, но бързо се превръща в изпитание. Кадри зад кулисите по време на снимките Снимка: БНТ

Преходът от връх Ком до нос Емине пресича цяла Стара планина - над 650 километра по билото, като може да отнеме

между 18 до 25 дни ходене и условия, които често са на границата на възможностите

дори за опитни планинари. Тъй като трасето върви по билото на планината, туристите се сблъскват с постоянен вятър, липса на вода в някои участъци и резки промени във времето. Затова за много туристи, както и за героите в сериала, това не е просто поход, а личен тест.

Силата на "Ком-Емине" идва именно от начина, по който е заснет. Режисьорското дуо зад проекта са Иван Владимиров и Бойко Боянов. Владимиров е познат на публиката с другите си емблематични ленти като "Кецове" и "Чума". Боянов пък направи дебюта си с филма "Клас 90". В съвместния си проект те залагат на емблематични локации по известния маршрут. Двамата са и съсценаристи заедно с Емил Стефанов, като комбинират игрово кино с почти документален подход. Сериалът е по мотиви от книгата на Юлияна Дончева "Пътят" и самата авторка на бестселъра потвърди, че това е

първият филм, който е заснет по цялото било на Стара планина

Актьорите са поставени в почти реалити ситуация и това води до много импровизации и естествени реакции, защото "самата планина е завладяваща, тайнствена и неочаквана", разказва Дончева. Атанас Атанасов в ролята на елегантния интелектуалец Коста Снимка: БНТ

Сериалът включва внушителен актьорски състав в лицето на Атанас Атанасов, който влиза в образа на професор по философия, Александър Кънев, който миналата година завладя големият екран с филма "Не затваряй очи", сега е в ролята на влогъра Панайот. Константин Еленков, познат от театралната сцена, е екстравагантна филмова звезда, Лора Христова - известна манекенка. Участват и току-що завършили и настоящи студенти - Нелли Таукчи, Георгий Иваниадзе, Кая Радичева. Актьорският състав включва още Деси Моралес, Владимир Ангелов, когото можем да гледаме и в международни продукции като "Агенцията", и Лидия Стефанова. В ролята на водача Течо е Александър Трифонов - актьор без диплома от НАТФИЗ, но с дългогодишна кариера и носител на наградата "Златна роза". Едно от последните му участия е главната роля в много награждавания филм "Клопка" на режисьора Надежда Косева. Александър Трифонов повежда групата в ролята на планинския водач Течо. Снимка: БНТ

Всички тези герои - от професор, влогър, модел до IT специалист, са от различни светове, които планината принуждава да съществуват заедно. С напредването на маршрута напрежението расте, а въпросът "Ще стигна ли до края" вече не е метафора. В продължение на два месеца екипът изминава приблизително 700 км. На много места няма достъп с автомобил, което означава, че техника, костюми и реквизит се носят с часове пеша. Снима се при бури, стръмни участъци и реално изтощение. Един от най-предизвикателните терени е връх Купен, където изкачването се осъществява единствено докато човек се държи за специално поставените въжета. Въжетата на връх Купен, по които филмовият екип се е изкачвал Снимка: БНТ

В кадър често се появяват непредвидени актьори като диви кози, диви коне, лалугери, зовец, дори и мечка. А

хижари по маршрута играят самите себе си,

без актьорска подготовка.

Още в първия епизод на сериала непредвидено в кадрите влиза известният планински бегач Кирил Николов-Дизела. Той е сред малцината, които превръщат маршрута в рекорд, след като през 2015 година преминава цялото трасе за 4 дни, 13 часа и 5 мин - 21 часа подобрение спрямо предишния рекорд.

Един от най-напрегнатите моменти по време на снимките е пожар, предизвикан от мълния в района на връх Тодорини кукли. Част от екипа се включва в гасенето, а сцените са заснети. Сред хората, които усилено гасят пожара, е и Ивайло Калушев, който месеци по-късно се оказа в центъра на криминалния случай "Петрохан". След трагедията продуцентите вземат решение да премахнат близките кадри с негово участие, където той и актьорите гасят пожара. В сериала остават само далечни сцени, в които той не може да бъде разпознат. Решението е взето с оглед на чувствителността на случая и за да не се пренасочва вниманието от самия сериал към реалната трагедия.