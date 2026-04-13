На спортния фронт - за едни брадва, за други сватба

Светът на елитния спорт винаги е бил арена не само на физически постижения, но и на изгарящи страсти, които често остават скрити зад светлините на прожекторите.

Началото на 2026 г. се очертава като период на големи емоционални трусове за някои от най-обичаните български атлети. Докато едни заменят спортната зала с олтара, други преживяват тихи, но болезнени раздели.

Краят на една "образцова" любов: Александър Везенков и Никол Елефтериаду

Баскетболната ни звезда Александър Везенков тихомълком скъса със секссимвола на водната топка в Гърция - Никол Елефтериаду, след четиригодишна връзка.

Раздялата им дойде като гръм от ясно небе, тъй като звездната двойка минаваше като пример за образцова любов, без публични реклами и скандали, но романът им приключи, както и започна - без шум и излишни разговори.

Според пресата в Гърция разривът в отношенията им е започнал още в края на миналата година, но двамата са го запазили в тайна цели три месеца. Потвърждение за него обаче се вижда от социалните мрежи, където всичките им общи снимки изчезнаха.

Гръцките хроникьори развиват различни версии за раздялата. Първите подозрения са за изневяра. Кой от двамата обаче е виновникът, не се разкрива. Според друга версия двамата се разминали в житейските си приоритети, което довело до неизбежен край на романа им. Твърди се, че 30-годишният Везенков искал вече да се задоми и да има наследник, но Никол отказвала, тъй като било рано. 27-годишната състезателка по водна топка приключи кариерата си след края на Олимпиадата в Париж през 2024 г., но все още нямала намерение да ражда. Пак според таблоиди в Гърция българинът се надявал на сватба с любимата, тъй като заради нея той заряза кариера в НБА и се върна в Гърция.

Никол и Сашо разкриха връзката си чак в началото на 2023 г., когато се появиха на сватбата на неговия съотборник от "Олимпиакос" Костас Слукас. 206-сантиметровият баскетболист и с 30 см по-ниската Никол неведнъж заявяваха, че се обичат много, но по всичко личи, че различията за бъдещето са убили тръпката помежду им.

Волейболната звезда Алекс Николов и Юлита вече не са заедно, а тя написа книга за любовта им

При волейболната звезда Александър Николов ситуацията е не по-малко динамична. След като дълго време бе подкрепян в Италия от красивата Юлита Маджунова, на 14 февруари в Деня на любовта стана ясно, че двамата вече не са заедно.

На Свети Валентин красивата брюнетка вместо романтична снимка и сърца публикува глава 86 от своята онлайн книга със заглавие "14 февруари - не това, което очаквате". Текстът е изповед, написан в минало време и предизвика лавина от коментари. Там тя пише:

"Ще спра историята за малко. Защото днес е 14 февруари. И няма как да продължа, сякаш тази дата не съществува. Днес хората празнуват любовта. А аз ще ви разкажа как изглежда тя, когато не е идеална. Любовта не е моментът, в който се държите за ръце. Любовта е онзи период, в който не знаете дали ще останете заедно... и въпреки това сърцето ви отказва да остане безразлично. Любовта между мен и Алекс не беше приказка. Не беше лесна. Не беше удобна. Беше жива. Беше от онези връзки, които те променят. Които те карат да пораснеш, да паднеш, да се изправиш, да загубиш его, да намериш себе си. Любовта не е гаранция, че ще останете завинаги. Любовта е гаранция, че си бил истински. Ние с Алекс може би не сме там, където бяхме. Но това, което имахме, ме направи по-дълбока. По-осъзната. По-силна."

Алекс от своя страна обаче не остана дълго сам - той вече има нова любов - Хена Куртагич. Тя е един от най-големите таланти на Сърбия, играе на позиция централен блокировач и в момента се състезава за италианския гранд "Веро Волей" Милано. А само преди дни Алекс бе забелязан за пореден път в трибуните на нейни мачове (в Пезаро и Милано). Близки до играча потвърждават, че двамата са двойка, като първите знаци за интерес помежду им се появили в социалните мрежи още през есента чрез сърчицата, които си поставят под постовете.

Син на хоризонта, баща в сянка: Какво се случва между Натали и Чой?

През последните седмици медиите активно разпространяват информация, че автомобилният състезател Мартин Чой и момичето на времето Натали Трифонова не живеят заедно, но таткото полага грижи за общия им син Арън, който вече е на 6 месеца. Натали живее в луксозен комплекс в София с майка си, която помага в грижите за бебето, а спортистът идва и ги вижда, но не живее с тях, твърдят общите им приятели.

Потърсен за коментар, Чой реагира доста остро и лаконично на слуховете за раздяла: "Моля ви, не ме занимавайте с такива неща". Двамата винаги са държали пълна дискретност, като Натали за първи път сподели за отношенията им само преди дни с думите: "Таткото много ми помага и без неговата помощ ще ми е много трудно."

Тя обаче избегна директен отговор на въпроса дали живеят под един покрив, като заяви, че в момента единственият фокус е малкият Арън и всичко друго остава на заден план в живота .

Измирска самота: Филип Кръстев остави в миналото "мистериозното гадже"

Докато по терените на турската Суперлига Филип Кръстев изглежда по-уверен от всякога под крилото на Станимир Стоилов, в личния му живот, изглежда, е настъпила пълна "зима". Един от най-талантливите ни футболисти пристигна в елитния "Гьозтепе" сам, а признаците, че е сложил край на последната си връзка, стават все по-очевидни. Живот под наем, но без половинка.

Преместването в Измир през февруари 2026 г. се оказа професионален рестарт за Фуфо, но и личен такъв. Девойката, с която Кръстев беше засичан на стадион "Георги Аспарухов" през миналата година, така и не се появи в Турция. Близки до футболиста издават, че дистанцията и постоянните му пътувания между Белгия, Нидерландия и сега Турция са изпепелили чувствата им.

Ако за едни любовта се оказа "брадва", то за други тя е най-красивият трофей. Напук на разделите и светските скандали, в българския спорт все още има място за приказки с щастлив край. Докато някои заличиха снимките с бившите си, други блеснаха с диамантени пръстени и планове за пищни тържества.

От тренировъчните бази до официалните ложи - любовта превзема съблекалните и обещава да превърне 2026 г. в годината на големите футболни сватби.

Сватба с дъх на бензин: синът на Аня Пенчева - Ачо, с любимата Ива

Синът на Аня Пенчева - Ангел Караньотов, и неговата годеница и майка на сина му Борис - Ива Русинова, съвсем скоро ще станат съпрузи в гражданското, както и пред Бога, признаха близки до тях. Годежът на двамата беше миналата година. Сватбата няма да е пищна, с много гости, а съвсем скромна - само с най-близките, родителите и приятелите.

Ива Русинова е автомобилна състезателка и една от малкото жени дрифтъри у нас. Двамата с мотошампиона Ангел са заедно повече от 12 години и вече минаха през трусове в съжителството си.

През 2023 година Ива срещна друг мъж и изневери на Ачо. Тя дори бе съгласна да остане с новия, но непасването на характерите осуетило това. В тези дни на колебания Ачо продължавал да я чака и да се надява да се съберат. Така и се случило. Русинова се върна при мъжа, от когото има син, а това се случи през 2024 година.

Днес са разбрали, че са един за друг, и не искат никой да се бърка в любовта им. Най-важното и за двамата било момченцето, което е тръгнало по стъпките на двамата родители. Ангел Караньотов е син на Аня Пенчева от втория мъж - шампиона в леката атлетика Ивайло Караньотов. Той от своя страна също има един брак и дъщеря от него - Карина Караньотова, днес водеща на новините в БНТ.

Аня Пенчева също има първи брак зад гърба си със Сашо Диков, легендарен журналист с действаща кариера. От него тя има дъщеря Петя Дикова, която я направи баба с двамата си синове. Изобщо голямото семейство най-вероятно ще се събере на дългоочаквано тържество до края на годината.

Капитанът се задомява: Кирил Десподов и Силвия Зорова

Най-накрая дългоочакваната новина в лагера на футболните национали е факт - Кирил Десподов и неговата годеница Силвия Зорова планират своята сватба за есента на 2026 г.

Въпреки периодичните слухове за охладняване на отношенията и изтритите снимки, които по-скоро се оказаха опит за бягство от папараците, двойката е по-стабилна от всякога. Двамата продължават да споделят ежедневието си в слънчева Гърция, където Десподов е истински идол за феновете на ПАОК. Силвия, която е дъщеря на млечния магнат Димитър Зоров, е плътно до него и го подкрепя във всеки важен мач.

Макар детайлите да се пазят в строга тайна, източници, близки до футболиста, загатват, че сватбата ще бъде едно от най-бляскавите събития на годината. Очаква се церемонията да събере футболния елит на България и Гърция, като не е изключено тържеството да бъде в София или в някой от луксозните курорти на Халкидики.

Самият Десподов вече не крие, че е готов за следващата голяма стъпка - семейство и деца. "Сгоден съм и се надявам скоро да имам наследници", сподели той в едно от редките си лични признания, с което сложи край на спекулациите за статуса си на ерген.

Италианска приказка със софийски корен: Валентин Антов и Ивана Асенова планират обвързване

Напук на спекулациите в италианските таблоиди, че защитникът на "Монца" е намерил утеха в прегръдките на местна инфлуенсърка, истината се оказа далеч по-романтична. Валентин Антов и дългогодишната му половинка Ивана Асенова също се готвят за сватба.

Въпреки че Ивана често пътуваше до Кеймбридж заради образованието си и по различни бизнес проекти, дистанцията само е заздравила връзката им. Вместо раздяла двамата са решили да официализират отношенията си, доказвайки, че са една от най-стабилните двойки в българския футбол. Докато Антов преминава през рехабилитация след контузията на коляното в Монца, Ивана е плътно до него.

Именно този труден период в Ломбардия, изглежда, е бил катализаторът за решението им да преминат на следващото ниво. Очаква се съвсем скоро Антов и Асенова да се сгодят, а след това в началото на другата година и да станат съпрузи.

Ас на корта и в любовта: Димитър Кузманов предложи на Бистра Старейшинска

След като дълго време името му се свързваше със "златното момиче" Християна Тодорова, втората ракета на България в тениса окончателно отвори нова и много щастлива страница. През ноември 2025 г. стана ясно, че Мико отново е влюбен, а избраницата му е добре познато лице от екрана - бившата гимнастичка Бистра Старейшинска.

Тя спечели симпатиите на зрителите с борбения си дух в риалити формата "Островът на 100-те гривни" и бързо намери общ език с професионалния спортист. И двамата споделят дисциплината на голямата гимнастика и тениса, което се оказа ключът към тяхната бърза и дълбока връзка.

Съвсем наскоро Мико и Бистра също се сгодиха. След това тенисистът подчерта в интервюта, че е намерил нов баланс и вдъхновение в личния си живот, което му дава сили да продължи битките си в ATP тура.

"Армейски" венчавки на хоризонта: Алехандро Пиедраита с Марианхел и Фьодор Лапоухов с Валерия

В Борисовата градина емоциите през 2026 г. също не са само футболни. Колумбийското острие на ЦСКА Алехандро Пиедраита официално предложи брак на своята дългогодишна приятелка Марианхел в един от най-високите ресторанти в София. Само ден след годежа в началото на март двойката официално сключи брак, което беше отбелязано и от клуба.

Пиедраита, който бързо се превърна в любимец на феновете, не скри щастието си и сподели момента на предложението, доказвайки, че се чувства отлично в България не само професионално, но и лично.

Алехандро не е единственият в тима със сватбени планове. Младият вратар Фьодор Лапоухов, за когото се говори, че ще продължи кариерата си в Русия или Англия, също се сгоди за прекрасната Валерия, което превърна "червения" лагер в истински епицентър на любовта. Двамата съотборници често са засичани в компанията на своите половинки, подкрепяйки се взаимно в подготовката за големите събития.

Спринтьорка е тайнствената любима на Саръбоюков, ще има ли пръстен?

Голямата звезда на българската лека атлетика Божидар Саръбоюков също се носи на крилете на любовта с колежка. Бронзовият медалист от световното първенство в зала има връзка със спринтьорката Райна Кузева.

Саръбоюков от известно време не крие, че е обвързан, но така и не разкри коя е половинката му. Сега мистерията е разбулена. Двамата са заедно от няколко месеца. Любовта вдъхновява Божидар за успехите в последно време. Райна е част от лекоатлетическия тим на "Локомотив" (Пд). Състезава се в спринтовите дисциплини. Има редица медали от републикански първенства. Привлича внимание и с красотата си. Благодарение на нея има изяви и в модата. Участвала е в няколко фотосесии. Дали ще се стигне до годеж? Скоро ще се разбере.