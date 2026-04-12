Следата, която 27-годишната Калина Костова остави в "24 часа" само за 3 години

Една година без Калина. Една година, в която липсата ѝ не избледнява, а споменът за нея остава жив и болезнено светъл. Нашата Калина Костова остана завинаги на 27 години. Талантливата репортерка на “24 часа” си отиде след тежка болест, неочаквано за всички - вечерта на 12 април миналата година, тогава бе точно в навечерието на Цветница, нейния празник.

Само за три години в “24 часа” Калина остави следа, каквато рядко се среща - в текстовете си, в работата си, в хората около себе си. Тя беше човек, който живееше мечтата си да бъде журналист. Искрена, откровена и истинска, тя не криеше колко щастлива е, че е на мястото, за което винаги е мечтала. Усмивката ѝ носеше светлина, а добротата ѝ се усещаше от всеки.

На 1 август 2022 г. Калина стана част от отдел “Оживление” и още от самото начало

впечатлява със задълбочените си текстове,

бързина, точност и отдаденост. Работата ѝ я отвежда в света на изкуството - сред галерии, ателиета и срещи с творци, които тя превръща в съдържателни и запомнящи се разговори. Калина с Мария Бакалова

Сред тях са интервютата ѝ със скулптора Павел Койчев, с художника Емил Стойчев, с Вежди Рашидов, Греди Асса и Хубен Черкелов, както и разговорите ѝ с Иглика Трифонова, Теодора Димова, Мария Бакалова, Валентина Радинска и Нина Димитрова. Любопитството ѝ я среща дори с холивудския актьор Уилям Болдуин, за когото самата тя пише с изненада: “Кой да предположи, че в този живот ще интервюирам и Уилям Болдуин”. В свой стил тя бързо успява да подготви материала, който влиза в съботния брой на вестника.

Калина отразяваше и медийната среда със същата прецизност. След интервюто ѝ с Бойко Василев водещият на “Панорама” се обажда в редакцията, впечатлен от въпросите на младата журналистка.

Калина Костова е родена на 6 март 1998 г. в Силистра. През 2021 г. завършва бакалавър по журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Година по-късно завършва и магистратура по дигитален маркетинг към Стопанския факултет на същия университет.

В “24 часа” много хора поставят работата на първо място - нещо, което изгражда дисциплина, отговорност и умението да правиш избори. Именно там Калина намира своята среда.

Може да звучи като клише, но за нея редакцията беше повече от работно място. Там срещна не само професионалисти, от които да се учи всеки ден, но и приятели. Хора, с които вървеше напред. И затова искаше да остане. Обичаше това, което прави. Обичаше да бъде “машина за добре смлени новини”.

Година след като става част от екипа, тя пише тези думи за рождения ден на “24 часа” на 18 април. В тях ясно личи, че е намерила себе си и своето място. Нашето талантливо момиче направи интервю и с Уилям Болдуин.

Тя успя да сбъдне мечтата си

Но животът ѝ остана болезнено кратък. Калина Костова си отиде на 27 години - твърде рано, твърде неочаквано.

Тя остави след себе си не просто текстове, а присъствие - истинско, човешко, светло. Остави спомен за искреност, доброта и отдаденост, които няма да бъдат забравени.

“Отиде си нашата скъпа студентка, колега, журналист от “24 часа” Калина Костова. Почивай в мир! Винаги ще те помним с любов!”. Това написа проф. Веселина Вълканова - декан на Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Калина остава в думите, които написа, в следите, които остави, и в спомените на всички, които имаха щастието да я познават.