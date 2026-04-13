Козата Нора - спасена от дъщерята на Мая Нешкова, спи на дивана, вози се на джип

Певицата и дъщеря й Весела се грижат за десетки болни и изоставени животни

Със съпруга маестро Кирил Икономов подготвят лятно турне и концерт със симфоничен оркестър

Нора е най-щастливата козичка у нас. Спи на дивана вкъщи, вози се в джип и ходи на разходка на каишка.

От 3 г. животното живее в дома на Весела Икономова, една от дъщерите близначки на обичаната певица Мая Нешкова и композитора Кирил Икономов.

Весела завършва ветеринарна медицина, животните я обичат и се доверяват. Когато се родила през пролетта на 2023 г., малката черна козичка

имала бактериално заболяване и козата майка я отхвърля

Тогава Весела я взема в дома си в София и започва да я лекува. Нора има и проблем с движението и младата ветеринарка прави количка за задните крака. След няколко месеца лечение усилията на Весела се увенчават с успех, козичката оздравява и става член на семейството.

"Нора е гальовна, иска внимание, спи на дивана, вози се в джипа с големия териер на Весела, водят я на каишка. Дъщеря ми положи много усилия, за да я спаси и докторите се възхищават на уменията и знанията. Нора не се катери по мебелите и не прави бели, а в градината не я пускаме много сама, за да не изяде всичко, все пак е коза, но пък си има къщичка. Свикнала е с другите ни домашни животни – кучета и котки", разказва Мая Икономова за необичайния домашен любимец.

Голяма страст за Весела са животните. Спасила е десетки болни, пострадали и изоставени кучета и котки. Грижи се за тях, докато им намери стопанин. Любимите четириноги са конете. Има свой кон и работи в конни бази.

"Още като бяха на 3 годинки, със сестра се научиха да яздят и известно време дори тренираха езда, но впоследствие Весела се превърна в лечител и повелител на конете. Те я слушат и се подчиняват. Отдала се е изцяло на професията си. Изграждаме на дъщерите ни конна база. Йоана също има свой кон, но не е непрекъснато с него, не е запалена като сестра си. Алена ни беше направила много подробни хороскопи и според този на Весела в предишния си живот е била амазонка", разказва Мая Нешкова. Самата тя

се грижи за три френски булдога, един английски, много котета, папагалчета и гълъб на 19 г.,

намерен като бебе, нагризан от котка. Сега обичаната изпълнителка отглежда и няколко малки кученца, след като спасила майка им - блъсната от кола, и вече е намерила желаещи да ги вземат за отглеждане. Когато сутрин извеждала френчитата на разходка, съсед често се шегувал, че иска и него да вземе за отглеждане, защото виждал какви грижи полага за животните. А те се отблагодаряват с привързраност и любов. Котката Лейди винаги усещала кога Мая има някаква болка по тялото и лягала точно там, за да отнеме негативната енергия.

"И аз спасявам животни, и Весела носи вкъщи. Милосърдието е дълбоко в душата на българина. Човек, който обича и се грижи за животни, е добър човек. Когато взема страдащо животно, ставам всеотдайна, подчинявам времето си на него. Често получавам сигнали за бедстващо куче или коте, защото всички казват: Идете при Мая, тя ще ви помогне. Хубавото е, че маестрото ме търпи", шегува се изпълнителката.

А маестро Кирил Икономов вече готви големия концерт на Мая на 23 септември в НДК. Работи усърдно в звукозаписното студио и има планове концертът отново да е със симфоничен оркестър. Преди години са правили два такива със Софийската филхармония – в НДК и в зала "България", и успехът е бил невероятен.

"Ще бъде мащабен концерт, различен и шокиращ. Започнахме вече и нови песни с нашата група от млади момчета. Правим и нов прочит на старите песни. От май месец започваме лятното си турне с 15 концерта в Пазарджик, Габрово, Велико Търново, Бургас, Варна и др. Времената и вкусовете се менят, но ние сме си ние. Нестандартни сме, далеч от шаблоните, не изневеряваме на стила си. Може да е по-ветровито, но не искаме да ни променя течението.

Не се влияем от еднодневни звучения и модни течения

Някои стават звезди за един ден и след това изгарят. Ние сме стъпили здраво и зад имената ни стои дългогодишен труд и последователност", казва изпълнителката на хитовете "Рожден ден", "Китка за обич", "Конче вихрогонче", "Храмът", "Щастие с пари не се купува", "Обичам те" и др.

Досега в повечето концерти като беквокалистки на сцената са били двете близначки, които са завършили музикалното училище в София. Сега основно са в студиото на записите.

"Не съм сигурна дали Весела ще се върне на сцената

Отдала се е изцяло на своята професия и е много добра. Йоана готви албум с баща си и въпреки че има малко бебе, всеки ден е в студиото", допълва певицата. Горда е с 9-месечната си внучка Лора и смята, че тя ще наследи таланта на всички в семейството. Отсега дава заявка за музикален слух, като пее заедно с баба си и е много схватлива. Вече казва "баба". Като я държат за ръцете, върви като войник – вдига краката високо и крачи уверено. Внучката също обича животните. Опитва се да хване гълъба, радва се на кучето, а обстановка без кучета за нея би била изненада.

След дни щастливата баба ще има троен празник.

На 1 май Мая Нешкова ще празнува рожден, имен ден, годишнина от сватбата,

а и Деня на труда. От години не поема ангажименти за участия на този ден, както и на Коледа, Нова година и семейни празници. Казва, че преди 1989 г. винаги е била на сцената на 1 май, защото не е имало възможност да отказва, но сега на този личен празник е отдадена изцяло на най-близките си. На Благовещение с маестро Икономов отбелязаха "48 години безусловна любов", а от 41 г. са семейство. "В една връзка е важно двамата да имат лична свобода и едновременно да са заедно и да правят общи неща. Двамата сме като скачени съдове – и в живота, и в творчеството. Не можем един без друг", издава тайната на щастливия семеен живот певицата.