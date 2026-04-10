Японската премиерка към барабаниста на Deep Purple Иън Пейс: Ти си моят бог

Легендарните рокаджии от Deep Purple се срещаха с японската премиерка Санае Такаичи при пристигането си в Япония, съобщиха самите те на страницата си във Фейсбук.

Цял живот фен на хард рок и хеви метъла, Такаичи често нарича Deep Purple "една от любимите ми групи". Тя дори каза на музикантите, че е купила албума им „Machine Head" още в началното училище. От свиренето на клавишни в средното училище тя преминава на барабани в университета. "Ти си моят бог", каза Такаичи на барабаниста Иън Пейс, предоставяйки му комплект японски палки за барабани, които е подписала.

Групата започва турнето си Mad In Japan утре в култовата зала Nippon Budokan в Токио – място, което те познават много добре от многобройните си концерти там.