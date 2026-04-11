Гала: Не бях готова Мари да разкаже за болестта си публично

Тв водещата Гала сподели, че въобще не е била готова дъщеря й Мари Константин да разкаже за рака, който бори, в публичното пространство.

"Не бях готова, поне не толкова рано, но това изявление ме направи още по-горда с нея. Беше ми много рано, много прясно. Не бях готова всеки да ми говори за това, въпреки че хората казват добри думи. Опитват се да те подкрепят. Човек не избира в живота битките, които да води. Понякога идват битки, за които изобщо не си подготвен. Тя прие заболяването си като една страница от живота си, която просто ще прелисти и всичко ще отмине", сподели Гала в интервю пред Деси Банова-Плевнелиева за Нова тв.

28-годишната ѝ дъщеря Мари Константин разкри за заболяването си в интервю пред Мон Дьо. Тогава тя разказа, че след раждането на дъщеричката ѝ през 2024 г. са ѝ поставили тежката диагноза.

Сега Мари разказа защо е решила публично да заяви за болестта, която преборва.

"Много фактори допринесоха за това решение. Дадох си сметка, че това няма как да остане само ние да си го знаем. Нямаше смисъл да го крия, защото нищо не остава скрито. Виждах доста хора в болницата, които ме питаха какво правя тук. Просто нямаше смисъл да се крие. След това толкова много хора ми писаха и се свързаха с мен, че осъзнах, че е било изключително смислено това споделяне и е вдъхнало кураж на хора, които са имали нужда. Такава ситуация в живота никой не я очаква. Оказва се, че много млади хора преминават през това", казва Мари.

Гала и Мари споделиха, че Лора, дъщеричката на Мари, е най-голямото им щастие в живота и много им е помогнала със справяне със заболяването. Сега Мари чака второ дете, но притесненията продължават, защото заради бременността й не могат да й правят скенера, който е задължителен на всеки три месеца.

Мари не беше най-хубавото бебе на света. Като врабче беше. Наоколо виждах, че има по-хубави бебчета, но за мен тя беше най-съвършена и прекрасна. Така е и до ден днешен. Това каза водещата Гала за дъщеря си.

"За мен Гала не е Гала, а е мама. За мен не е някакъв велик телевизионер, а просто майка ми", каза Мари.

"На Мари й е много трудно, въпреки че не го признава. Много хора сигурно й казват: "Хубаво е, че е майка ти, за да ти направи студиото за снимки", но това няма нищо общо с истината. Аз нямам грам участие в това и грам не съм й помогнала в това й начинание. Предполагам, че ѝ тежи никога да не виждат нейните заслуги. Това, което тя е направила и е способна", категорична е Гала.

"Аз мисля, че съм много близка с Мари. Винаги сме били много близки. Много ми е споделяла всичко. Мисля, че има много топлина, безусловна любов", каза водещата.

Мари каза, че вярата не трябва да се търси само в тежки моменти, а всеки ден.

"Аз съм благодарна на Господ всеки ден за всичко, което имам. Лора е най-голямото чудо в моя живот", споделя Мари.