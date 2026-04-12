В Зографския манастир на Атон няма туристи, идват само поклонници

Преди години доброволци от Стара Загора пренасяха до там от София Благодатния огън на Великден

Точно преди 10 години бях в групата на старозагорци, които пренесоха Благодатния огън за Великден от летище София, където той пристигна от Йерусалим със самолет, до българския Зографски манастир на Атон в Гърция с автомобил. Тогава написах и този репортаж.

Старозагорци заслужиха тази чест заради доброволния си труд в полза на манастира, който стотици мъже от града и региона даваха и продължават да дават и досега. Но традицията да пренасят Благодатния огън до Атон прекъсна, след като заради усложнената обстановка в Близкия изток огънят престана да идва от Израел, а го палят в София от фенерите, в които той се пази и гори непрекъснато.

Добрите връзки на манастира със Стара Загора продължават и сега. Тази година на 21 април в града ще посрещнат новия игумен на манастира Гавриил, който ще има и среща с местната общественост. Той наследи на този пост игумена Амвросий, който беше начело на Светата обител в продължение на 28 години, но почина в софийска болница през януари 2025 година.

Иконите не се галят с ръка, от тях не се черпи енергия. Те трябва само да се целуват и да се стои смирено пред тях. Това е едно от писмените указания към поклониците, поставено в рамка на видно място в коридора към спалните помещения на българския Зографски манастир на Атон. Отделно гостите получават брошурката "Правила и наставления за благоприлично държане в църква", които са 32 на брой. От тях например научават, че в черква познатите се поздравяват с лек поклон, но не бива да се ръкувате с тях.

Тук няма туристи, всички са поклонници. Човек не идва в Зограф на екскурзия и за развлечение, а да потърси спасение на душата си и за молитва към Бога. Това основно правило не е написано никъде, но то определя отношението на монасите-домакини към гостите. Те, разбира се, могат да бъдат само мъже. Така е според устава на атонските монаси, приет през 1045 година, и според императорски хрисовул от 1060 година.

Забраната същества от женски пол да пребивават на територията на Атонската планина /Света гора/, където има общо 20 православни манастира, се отнася дори и за животните.

Но според принципа, че всяко правило си има изключение, за котки и кокошки все пак е разрешено. Котките - за да създават поколение и да пазят манастирите не толкова от мишки, а от змии. Кокошките - за да снасят яйца, от които навремето са извличали бои за иконите.

Жени-бежанки са намирали тук убежище единствено по време на турското владичество и на гръцката гражданска война от 1946-1949 година. След това женското присъствие на Атон се криминализира и всяка нарушителка е заплашена от затвор до 12 месеца.

Нелепо е в Зограф да се пита дали жени са правили опити да проникнат с хитрост в манастира. Монасите - общо тук сега са 36 монаси и послушници, предпочитат разговори на други теми. Отец Исак например обръща внимание, че повечето от групата сме с посребрени вече коси и е време да помислим да спасението на душите си. Макар че в манастира той отговаря за избата с виното в подземията и сигурно може да разкаже интересни неща. В продължение на 28 години игумен на манастира беше Амвросий, той почина в софийска болница пред януари 2025 година. Снимка: Ваньо Стоилов

Тук сами приготвят виното, с което щедро черпят по празниците. Е, по чаша, не за напиване... Игуменът схиархимандрит Амвросий е от асеновградския край и тайните на хубавия мавруд не са му чужди, научаваме "на ухо". От асеновградско осигурявали и гроздето за манастирския еликсир.

Поклониците имат право на безплатна храна и безплатна нощувка в манастира. За "добре дошли" - супа от месо с много подправки, огретен, сладкиш, кашкавал и сирене, задължително червено яйце. На вечеря - рибена супа, кюфтета от морски дарове със зелена салата, по кофичка кисело мляко, пак сладкиш и червено яйце. Великденските пости са отминали току-що и от кухнята могат да бъдат по-щедри. Обикновено в манастира се яде два пъти в денонощието, обясняват хора с опит в поклоничеството. Докато монасите се хранят, един от тях чете на глас пред тях Библията или други религиозни текстове. И никой, дори и поклониците, нямат право да стават от масата, докато дядо игумен не удари три пъти с дървено чукче по масата. Това е знак, че обядът е свършил и всички, вече на крака, запяват.

Монасите са на крак от 4 часа сутринта, когато започва първата религиозна служба в строената през 1801 г. манастирска черква "Св. Георги". На поклониците, които са намерили сили да станат и да дойдат на службата, се гледа с добро око. Любопитен факт е, че всички светогорски манастири, включително и българският, не признават лятното часово време и часовниците тук вървят по астрономическото, никой не мести стрелките с един час напред през пролетта. А личното усещане е, че зад манастирските зидове времето тече някак по-бавно. Никой за никъде не бърза, освен, може би, за ферибота, който винаги пристига по разписание на пристанището, което е на 4 километра надолу към морския бряг.

За да бъде допуснат на борда на ферибота, освен билет, поклоникът трябва да има и виза за монашеската репубика на Света гора. Визата струва 25 евро. Плащат я всички, дори и доброволците от Стара Загора, които от години идват, за да помагат на монасите от "Св. Георги Зограф". Мъжете работят в стопанството, строят, боядисват. За последно в дните преди Великден /през 2016 г. - б.а./ 11 души в продължение на 10 дни са подговяли манастирските черкви за празника. "Свалихме и разглобихме всички полилеи, за да почистим техните части, излъскахме свещниците и другата църковна утвар", разказва Димо Узунов - човекът, който от години организира доброволците и е приятел с всички в манастира.

"С труда си старозагорци дотолкова са спечелили доверието на монасите, че от няколко години те доверяват само на нас честта да пренесем Благодатния огън от летище София, където той каца в навечерието на Христовото Възкресение от Йерусалим, до манастира", гордее се Димо Узунов. Тази година с тази задача успешно се справиха група лекари, енергетици, полицаи... Условието е огнеупорният фенер да гори с чисто растително масло, а не с газ, и огънят да не загасва по целия път.

Като за по-доверени хора, библиотекарят на манастира отец Атанасий намира време, за да покаже оригинала на Паисиевата история, който отново се пази в манастира, след като бе откраднат и върнат на монасите от президента Петър Стоянов. Книгата е в стъклена витрина, но библиотекарят е категоричен, че не тя е най-ценната книга в манастирската библиотека. "По-ценни са Зографските листи, писани през десети век на кирилица, или песнопенията, записани с византийски ноти", твърди отец Атанасий.

Макар че и за него е разбираемо желанието на всеки българин, дошъл дотук, да зърне История-та. "Условията за съхранение на книгите ни, които са към 30 хиляди тома, стават все по-добри. Възнамеряваме да подредим малка музейна сбирка с около 20 експоната, сред които и "История славянобългарская", но в същото време работим по дигитализацияна на манастирската библиотека", не крие библиотекарят. Част от книжното богатство вече може да се ползва виртуално в библиотеката на Софийския университет "Св. Климент Охридски", а за да бъде допуснат до оригиналите в Атон, читателят трябва да е доказан специалист в съответната област.

Ако човек дойде веднъж в манастира, може да заболее от "зографската болест" - в него да се породи желанието да идва тук и пак, и пак... Струва си, защото всеки пък със сигурност ще открие нещо ново и непознато. Ако попадне тук в първия ден на Великден, ще получи правото да удари лично манастирските камбани - това е единственият ден в годината, когато това е разрешено на поклониците. Преди 10 години това направи и авторът на тези редове. Снимка: Личен архив на Ваньо Стоилов Великденска почерпка с вино в манастира, което монасите приготвят сами. Снимка: Ваньо Стоилов

Ако попадне на разговорлив монах, ще научи с удивление за една странна традиция - как в манастирите на Света гора проверяват дали даден монах приживе е бил верен и смирен Божи служител или е имал грехове. Това потвърди пред кореспондента на "24 часа" и дядо Евлоги, който е известен като добър билкар: "Когато починат, монасите се погребват край манастира. След като минат 3 години, костите им се изваждат и по техния цвят специалисти "четат" дали приживе човекът е имал грехове. Ако се окаже така, останките се връщат в гроба и живите монаси започват да се молят усърдно за починалия. Ако е бил праведен, костите му намират вечен покой в специална костница", обяснява старият монах.

Поклонникът може да научи и за неделното училище към манастира, което е в Солун. В него сега се учат 84 деца - преподават се български език и история. Училището е от 9 години, вече има и 2 студенти в България - те следват в Спортната академия и психология, а не религиозни науки, защото такова било желанието им. Шествие на монасите от манастира на втория ден на Великден Снимка: Ваньо Стоилов Манастирските камбани Снимка: Ваньо Стоилов

Другото, което впечатлява поклонника на Света гора, е, че над почти всички манастири се извисяват мощни кранове, което подсказва, че строителството тук продължава. Така е и в българския манастир - изгорялото през 1976 г. Южно крило вече е под покрив, но трябва да се възстанови и Банското крило на манастира. Нарекли го така, защото навремето, през 18-и век, заможни хора от Банско дали пари за построяването му. Предстоят и още ремонти по обновяването на крилото със спалните помещения за гости. А да се строи на Атон е скъпо, само да прекараш един тир със строителни материали излиза 3 хиляди евро, твърди запознат с тези дела българин. Поглед към внушителния Зографски манастир Снимка: Ваньо Стоилов