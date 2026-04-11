Ралф Файнс би искал да изиграе отново ролята си в "Хари Потър"

Британският актьор Ралф Файнс каза, че би изиграл отново ролята на заклетия враг на Хари Потър – Волдемор, но смята, че „корабът вече е отплавал", съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

Файнс се претвори в злодея в оригиналната филмова поредица от 2005 г. до 2011 г.

В момента се работи по телевизионна адаптация на хитовите книги за Потър и, въпреки че по-голямата част от акттьорския състав е известен, ролята на Волдемор все още не е потвърдена.

По време на участие в шоуто на Клаудия Уинкълман по Би Би Си Файнс каза: „Спомням си, че ми бяха задавали въпроса дали бих изиграл отново ролята. Това беше преди години и тогава казах: „Да. С удоволствие". Въпреки това актьорът добавя, че нищо не се е случило оттогава и той мисли, че „корабът вече е отплавал".

Миналия месец изпълнителният директор на HBO Кейси Блойс каза пред американското списание „Върайъти", че още не са избрали актьор за образа на Волдемор.

Има различни предложения за ролята на злодея, които включват звездата Тилда Суинтън от „Доктор Стрейндж" и Килиън Мърфи от „Остри козирки".