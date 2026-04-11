ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландският външен министър: Турция е ключов съ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22646907 www.24chasa.bg

Ралф Файнс би искал да изиграе отново ролята си в "Хари Потър"

Ралф Файнс СНИМКА: Туитър/Ralph Fiennes

Британският актьор Ралф Файнс каза, че би изиграл отново ролята на заклетия враг на Хари Потър – Волдемор, но смята, че „корабът вече е отплавал", съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

Файнс се претвори в злодея в оригиналната филмова поредица от 2005 г. до 2011 г.

В момента се работи по телевизионна адаптация на хитовите книги за Потър и, въпреки че по-голямата част от акттьорския състав е известен, ролята на Волдемор все още не е потвърдена.

По време на участие в шоуто на Клаудия Уинкълман по Би Би Си Файнс каза: „Спомням си, че ми бяха задавали въпроса дали бих изиграл отново ролята. Това беше преди години и тогава казах: „Да. С удоволствие". Въпреки това актьорът добавя, че нищо не се е случило оттогава и той мисли, че „корабът вече е отплавал".

Миналия месец изпълнителният директор на HBO Кейси Блойс каза пред американското списание „Върайъти", че още не са избрали актьор за образа на Волдемор.

Има различни предложения за ролята на злодея, които включват звездата Тилда Суинтън от „Доктор Стрейндж" и Килиън Мърфи от „Остри козирки".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”