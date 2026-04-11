Проучване: Ледниците на Земята са загубили 408 гиг...

Елвира Георгиева: Страхувах се от хората, всичко за мен беше фалшиво

Елвира Георгиева пее с братя Аргирови. Снимка: Архив

Естрадната легенда Елвира Георгиева разказа за трудния период, в който съзнателно се оттегля от сцената в пика на славата си и заживява почти като отшелник. Певицата признава, че се е отчуждила от хората и е избягвала умишлено публичните събития.

„Намерих много неща – болката и страданието, но и красотата. Живях 5-6 години така и разбрах каква душа съм, какво искам и защо се страхувам толкова от хората. Научих се да обичам себе си и да бъда по-смела", призна тя пред Би Ти Ви.

Певицата допълни, че дълго време е усещала света около себе си като неискрен:

„Повтарях си, че всичко е много фалшиво и изкуствено. Спрях да ходя по светски събития. После разбрах, че това, което виждам в другите, е било в самата мен – една неавтентичност. Правех това, което хората искат, а не това, което аз искам."

Четете още

Още от Възход и падение

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”