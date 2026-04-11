Портрет на Пикасо за 1 млн. долара ще бъде продаден за 100 евро

„Женско лице" на Пабло Пикасо, на стойност приблизително 1 милион долара, ще бъде връчена на победителя в томболата „1 Пикасо за 100 евро", съобщава CNN.

Така на цената на вечеря в Париж, някой скоро ще си тръгне с картина на Пикасо на стойност над 1 милион долара.

Томболата „1 Пикасо за 100 евро" предлага на участниците възможността да вземат вкъщи картина на художника от 1941 г. „Женско лице". Цената на билет е – както подсказва името на конкурса – 100 евро или около 116 долара.

Общо 120 000 билета са налични за тегленето на 14 април. Приходите ще бъдат дарени на Фондацията за изследване на Алцхаймер, която подкрепя клиничните изследвания на болестта в цяла Европа.

Това е третото издание на кампанията. Първото „1 Пикасо за 100 евро" се проведе през 2013 г., като средствата бяха дарени за опазването на Тир, исторически град в Южен Ливан. Второто издание през 2020 г. подкрепи програми за чиста вода и хигиена по време на разгара на пандемията от Covid-19.

Оливие Видмайер Пикасо, внук на легендарния испански художник, каза пред Паула Нютън от CNN, че дядо му е създал „Tête de Femme" в същото студио, където е нарисувал шедьовъра си „Герника".

Той каза, че смята, че творбата е подценявана. „Струва много повече от 1 милион долара", каза Видмайер Пикасо, „така че ще бъде наистина голяма награда."

Картини на Пикасо са достигали зашеметяващи суми на търгове в миналото. „Жените от Алжир (версия „О")" беше продадена за повече от 179 милиона долара през 2015 г.

Галерията „Опера", която дарява картината, казва, че Пабло Пикасо е бил в Париж, когато е нарисувал „Женско лице". Втората световна война бушува в цяла Европа и голяма част от Франция е под германска окупация.

„Женско лице" е с около 38 см височина и 25 см ширина. Изражението на жената, нарисувано в различни нюанси на сивото, е умишлено изкривено в характерния за Пикасо кубистичен стил. Галерията „Опера" казва, че тя отразява момент на интроспекция и концентрирана студийна работа за художника.

Видмайер Пикасо казва, че негова приятелка е измислила инициативата „1 Пикасо за 100 евро".

„Тя е смятала, че това е модерна визия за благотворителност, като предлага на хората възможността да се сдобият с истинско произведение на изкуството на моя дядо и да участват в хуманитарни операции", каза той.

Видмайер Пикасо вярва, че дядо му би подкрепил „1 Пикасо за 100 евро".

„Дядо ми беше пионер в много отношения", каза той. „Мисля, че той винаги е бил много заинтересован да участва в нови неща. Бих казал, че днес би се интересувал от видео или може би от изкуствен интелект."

Наследникът на великия художник казва, че който спечели „Tête de Femme", е свободен да прави с нея каквото си поиска. Победителят в първия конкурс, например, решава да изложи наградата си в музей.

„Всеки може да прави каквото си иска", казва той. „Може да я държи в хола, може да я покаже на изложба – или може да я препродаде."

Видмайер Пикасо казва, че дядо му би се съгласил победителят да реши, защото така е действал.

Той казва, че баба му, Мари-Терез Валтер, която е била само на 17 години, когато Пикасо започва романтична връзка с нея, е била обсипана с изкуство. По това време художникът е бил на около 45 години, женен и има малък син.

Чертите на Мари-Терез Валтер се появяват в творчеството на Пикасо през следващото десетилетие. Видмайер Пикасо казва, че дядо му ѝ се е отплатил за годините на вдъхновение.

„Когато дядо ми подаряваше произведения на изкуството, това беше завинаги", каза той. „Беше решение – правиш каквото искаш с тях. Пабло подари много произведения на изкуството на своята съпруга и тя запази всичко до смъртта си. Така че предлагам всички варианти."