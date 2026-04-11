Известен британски тв водещ е приет по спешност в болница с инсулт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Известният британски тв водещ Иймън Холмс беше откаран по спешност в болница, след като получи инсулт.

66-годишният водещ на GB News в момента се възстановява и е в стабилно състояние.

Миналия месец Иймън изчезна от новинарската програма дни след като притесни феновете, според които „заваляше и заспиваше" на живо в ефир, пише "Дейли мейл".

Той трябваше да се върне към ролята си в GB News в понеделник, но сега ще отсъства до второ нареждане.

GB News заяви в изявление: „Иймън се разболя миналата седмица и по-късно беше потвърдено, че е претърпял инсулт. В момента той реагира добре на лечението.

„Иймън поиска поверителност, докато се фокусира върху това да се оправи. Колегите му и всички в GB News му желаят бързо възстановяване и очакват с нетърпение да го приветстват отново в People's Channel, когато е готов да се завърне."

Очакваше се Иймън да се завърне в предаването, което е съводещ от понеделник до сряда заедно с Ели Костело, тази седмица. Алекс Армстронг ще замести водещия в негово отсъствие.

Изпълнителният директор на GB News, Ангелос Франгопулос, каза: „Иймън е обичан член на семейството на GB News и ние сме с него на всяка стъпка от възстановяването му."

През 2016 г. водещият претърпя двойна смяна на тазобедрената става, но през 2021 г. получи нова тежка травма.

След това претърпя тежка операция на гръбначния стълб на следващата година и през последните няколко години имаше различни други здравословни проблеми.

На 11 март водещият предизвика безпокойство по време на участието си в предаването „Закуска с Иймън и Ели" по GB News, тъй като изглеждаше сякаш заспал на стола си, докато си играеше с микрофона и мобилния си телефон.

Иймън не е водил сутрешното предаване оттогава, но според The ​​Sun, той трябваше да се завърне на екраните ни в понеделник, 13 април.

На 17 март Daily Mail се свърза с GB News за коментар, които потвърдиха, че Иймън е в годишен отпуск.

Миналия месец, докато интервюира главния секретар на министър-председателя, депутата Дарън Джоунс, Иймън изглеждаше сякаш е заспал в студиото.

Еймън беше със затворени очи, а по-късно по време на разговора взе химикалка и се мъчеше да я затвори.

След като интервюто приключи, Еймън каза на зрителите: „Ще се видим отново рано сутринта. Каквото и да правите, приятен ден!"

По-късно водещият отвърна с усмивка на обвиненията: „Просто гледах микрофонния си комплект, за да видя защо не работи, тъй като нямаме мениджъри на залата или оператори."