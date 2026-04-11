Почина актьорът Джон Нолан, известен с ролите си в "Батман"

На 87-годишна възраст почина британският актьор Джон Нолан, познат с ролите си във филмите „Батман": В началото", „Дюнкерк" и "Дюн".

Джон Нолан е чичо на едит от най-известните холивудси режисьори Кристофър Нолан и през годините участва в редица негови продукции.

В "Батман: в началото" той играе шъфът на „Уейн Ентърпрайсис" Дъглас Фредерикс, после се появява и в "Черният рицар: Възраждане".

Във военната драма „Дюнкерк" Нолан играе сляп мъж, който посреща завръщащите се войници.

Последната му поява на екран е през 2024 г. в научнофантастичния сериал "Дюн: Пророчество", където играе председателя на Висшия съвет.

В последните години гласът му се използва в развлекателните програми на „Дискавъри Ченъл" за бордни системи на международни авиокомпании.

Роденият в Лондон театрален актьор има и богата сценична кариера. Завършва престижния Драматичен център в столицата като част от първия му випуск. Преди да навлезе в телевизията и киното, работи две години с Кралската шекспирова компания, където участва в постановки като „Юлий Цезар" и „Веселите уиндзорки" в театъра „Ричмънд".

Нолан оставя съпругата си Ким Хартман, известна с „Ало, ало!", за която се жени през 1975 г. Двамата имат син Том и дъщеря Миранда, както и двама внуци – Дилън и Кара.