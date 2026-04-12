Мариус Куркински: Оглушаваме, вкаменяваме сърцата, ставаме бездушни, чудя се как Господ ни търпи

Аз съм много егоистичен човек, на никого не съм направил нищо добро, както трябва и това ми тежи, откровен е актьорът

Бог не търси място сред нас, по-скоро е важно коя участ ще ни се падне. Хората стават все по-алчни и арогантни. Оглушаваме, не чуваме Господ, вкаменяваме сърцата, ставаме бездушни. Това са безобразни неща и се чудя как Господ ни търпи, заяви пред Нова тв актьорът Мариус Куркински.

За първи път срещнах смъртта, когато загубих майка, в същия ден и час трябваше да изляза на сцената. Не успях да се овладея като мъж, а се отдадох на самосъжалението, каза още актьорът, който тогава е бил на 40 г.

Със смъртта на баща ми си тръгна къщата, замина си. Имах шанса да прекарам последните му години с него, а почти непрекъснато - през последните две години. Беше на легло и с разсъдъка си, в пълно съзнание. Разговаряхме. Така се случи, че когато почина, на следващия ден пак трябваше да играя на сцената. Щом съм имал сила и енергия да изиграя представление след това, значи съм безчувствен човек. Питах се ти защо не рухна, как издържа представлението.

Аз съм много егоистичен човек, не съм хубав човек за близките си, откровен бе актьорът. Окастрен съм от това да им давам. Нищо не съм жертвал в живота си. На никого не съм направил нищо добро, както трябва и това ми тежи. Не го поправям, защото нямам сили - толкова ми е духовната сила, толкова ми е моженето.

Усещането от времето, когато бях млад, че всичко предстои, днес ми липсва. Че може би има време и за покаяние - това също ми липсва.

Връщам се назад към представленията, които давах, към приятелите и си давам сметка, че е минало. Виждам живота си и си казвам, слава богу, че свърши, не искам да го виждам. Тогава се прекаляваше с вредната чувственост, беше ми в повече. Имаше лакомия за преживяване. Младите трябва да имат едно наум, че това изобилие и лекотата, с която се случва, скоро ще свърши.

Много стана БГ, няма България - липсва ми България, в която израснах, когато бях млад. Не е тъга по социализма.

Новото ми представление на 24 април е по български текстове, които съм преживял, заяви още актьорът.

Според него демокрацията ни е станала декор още при проектирането й в края на 70-те години.

За изборите, които предстоят, актьорът сподели, че не им вярва. "Не вярвам, че са избори въобще, нито в честността им, каза още", каза Куркински.