Джъстин Бийбър разочарова феновете си на "Коачела", излезе на сцената с качулка и без хитове

Джъстин Бийбър разочарова феновете си, след като изнесе сет, изпълнен основно с по-непознати песни, при първото си участие като хедлайнер на фестивала "Коачела" тази събота.

32-годишната поп звезда се е появявала като изненадващ гост четири пъти на фестивала — в подкрепа на Ариана Гранде, Чанс дъ Рапър, Даниел Сизър и Темс.

Но по време на късното си участие във втория ден от тазгодишния фестивал той за първи път беше основен изпълнител, като според информацията е получил 10 милиона долара за сета си.

Началният час беше вече късен — 23:25, а преди това се носеха слухове, че силните пустинни ветрове може да го забавят още повече.

Въпреки че се появи навреме и беше посрещнат с аплодисменти, той излезе облечен небрежно — с шорти, суитшърт с качулка и слънчеви очила — и започна да изпълнява поредица от по-малко известни свои нови песни, като до голяма степен пренебрегна старите си хитове.

Макар че включи от време на време любими на феновете парчета като „Stay" от 2021 г. с Дъ Кид Ларой, той се придържаше основно към сет, който предизвика смесени реакции онлайн — от разочарование до подигравки.

Потребители в социалните мрежи започнаха да пишат коментари като:

„Джъстин Бийбър беше хедлайнер на "Коачела" само за да не изпее нито един от класическите си хитове, хаха",

и: „Няма как "Коачела" да са платили 8 милиона на Джъстин Бийбър, за да се облече като Джеси Пинкман."

„Не мога да си представя да платя хиляди долари, за да гледам Джъстин Бийбър, който звучи зле и се разхожда по сцената с качулка и очила. Това е обидно за феновете му", възмути се друг.

Други писаха: „Мразя аутфита, групата е слаба и звучи евтино", и: „Джъстин Бийбър получи 10 милиона, само за да се разхожда по сцената??"

„Ето какво става, когато си продадеш каталога и ти остава само последният албум, който никой не знае", предположи друг зрител.

Някои отбелязаха „огромна разлика" между неговото спокойно шоу и енергичното изпълнение на Сабрина Карпентър от предната вечер.

Той започна сета с песента си от 2025 г. „All I Can Take", изпълнена на фона на психеделично мигащи сини и бели светлини.

След това изпя „Speed Demon" — песен от 2025 г., в която засяга слуховете за състоянието си, като пее: „Опитват се да кажат, че не съм добре, но сега пеят всеки ред."

По време на пауза той похвали „красивите лица в публиката тази вечер" и попита зрителите на живо: „Как сте у дома?"

След това предложи на феновете да „помогнат с песните тази вечер", като избират любимите си и ги пишат в коментарите на стрийма.

Сцената беше обгърната в дим и сив декор, който създаваше усещане, че той се движи по друга планета.

Бийбър изпълни и песни като „First Place" и „Go Baby", които са любовни послания към съпругата му Хейли Бийбър, която беше забелязана на фестивала заедно с приятелката си Кендъл Дженър преди шоуто му.

Сред другите нови песни бяха „Walking Away" (свързвана със слухове за развод), „Petting Zoo" (която фенове тълкуват като за конфликти във връзката) и „I Do", която изглежда като потвърждение на ангажимента им.

Малко преди неговото шоу, Дженифър Лопес направи изненадваща поява на "Коачела" след близо три десетилетия кариера, пише "Дейли мейл".

56-годишната звезда предизвика огромен ентусиазъм, когато се появи като гост по време на сета на Дейвид Гета.

Тя изпълни за първи път на живо новата им песен „Save Me Tonight", издадена миналия месец.

Публиката избухна, когато Гета обяви, че е „поканил приятел", а Лопес се появи със стегнат сценичен костюм, подчертаващ фигурата ѝ.

Тя носеше блестящ сребрист тоалет с пернато яке и слънчеви очила, които хвърли към публиката.

След това съблече якето си и го размаха, предизвиквайки още по-силни реакции.

„Вдигнете шум за Джей Ло!" извика Гета, след което двамата се прегърнаха на сцената.

Келани също направи изненадваща поява по време на участието на Гивион, като изпълни новата си песен „Folded" като дует с него.

Гивион загатна за бъдещо сътрудничество между двамата.

Сомбр също беше сред участниците на втория ден, изпълнявайки свои хитове като „Back to Friends", „We Never Dated" и други, както и новата си песен „Potential".

Музикантът, чието истинско име е Шейн Буз, покани на сцената Били Корган от групата „Смашинг Пъмпкинс".

Двамата заедно изпълниха песента „1979" от 1995 г., в символично предаване на щафетата между поколенията.