Теди Москов: Блъсна ме кола и се събудих парализиран след 45 дни в кома. Лекарите казали на баща ми, че Господ ме е спасил

„Христос воскресе. Воистину воскресе, защото някои казват „воистина". Той е в името на истината възкръснал, за да бъде истина. „Вярвам в силата, която ни държи, която ни е предизвикала и по някакъв начин ни напътства. В Христос вярвам." Това каза един от най-талантливите български режисьори Теди Москов пред bTV.

„Преди време ме блъсна кола на Никулден и се събудих напълно парализиран след 45 дни кома", разказва той.

Лекарите казали на баща му, че „Господ го е спасил". А Москов свързва това събитие и с вярата на своето семейство. „Баба ми имаше иконка на Св. Николай Чудотворец и цял живот се молеше", казва още той.

Нямах страх, че ще остана парализиран, но имах страхова психоза... не смеех сам да оставам. Шегувах се... не знам, то е по-силно от мен, казва още той.