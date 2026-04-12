ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестри Стоеви: Доказахме, че когато сме заедно, ня...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22649564 www.24chasa.bg

Теди Москов: Блъсна ме кола и се събудих парализиран след 45 дни в кома. Лекарите казали на баща ми, че Господ ме е спасил

5000
Теди Москов СНИМКА: АРХИВ

„Христос воскресе. Воистину воскресе, защото някои казват „воистина". Той е в името на истината възкръснал, за да бъде истина. „Вярвам в силата, която ни държи, която ни е предизвикала и по някакъв начин ни напътства. В Христос вярвам." Това каза един от най-талантливите български режисьори Теди Москов пред bTV.

„Преди време ме блъсна кола на Никулден и се събудих напълно парализиран след 45 дни кома", разказва той.

Лекарите казали на баща му, че  „Господ го е спасил".  А Москов свързва това събитие и с вярата на своето семейство. „Баба ми имаше иконка на Св. Николай Чудотворец и цял живот се молеше", казва още той.

Нямах страх, че ще остана парализиран, но имах страхова психоза... не смеех сам да оставам. Шегувах се... не знам, то е по-силно от мен, казва още той. 

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

