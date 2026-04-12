Деси Слава: Музиката е моето спасение

"Музиката е моето спасение. Тя е бягство от този свят. Светът на изкуството е друго място", това каза певицата Деси Слава пред Нова тв.

В края на годината ѝ предстои концерт, с който ще отпразнува 30 години на сцена.

"Завист има навсякъде. Винаги има хора, които искат да ти подлеят вода. Във всяко едно поприще е така. След толкова години е нещо нормално за мен. Претръпнала съм и не буди никакво възмущение", каза певицата.

"Много интересно е направена тази песен именно заради лекотата. А зад нея стои нещо много страшно. Когато Папи Ханс ми представи идеята за песента, бях настръхнала и насълзена през цялото време. Аз съм една от тези жени, които са го преживели. Песента беше много лична за мен", каза ангелогласната певица по повод песента "Татко, влюбих се в мъжкар".

"България в душата ми" е много интересна песен. Тя освен фолклорно, имам и поп звучене. Причината за турнето ми и фолклорния албум е именно тази песен. След като направихме демото, стоях и плаках в продължение на 40 минути. Изплакала съм душата си в тази песен", разказа певицата по повод фолклорното ѝ турне през миналата година.

По думите на певицата нейното място е България. "Винаги съм си мислела, че мога да се адаптирам навсякъде. В някакъв момент винаги започвам да копнея да се върна у дома, в България", сподели Деси Слава.