12 български илюстратори в изложба на Панаира на детската книга в Болоня

12 български илюстратори участват в изложбата „Отвъд страницата", представена на Международния панаир на детската книга в Болоня, съобщиха организаторите на експозицията от Фондация Cult Lab.

Изложбата показва работата на художниците по нови детски книги, издадени през 2025 и 2026 година. Проектът, който се реализира с подкрепата на Министерството на културата, поставя фокус върху съвременната българска илюстрация и позиционира нейните автори като активни участници в глобалния визуален и издателски контекст, предават от БТА.

В изложбата участват Албена Лимони, Антoния Мечкуева, Веселин Праматаров, Вяра Бояджиева, Калина Мухова, Кристина Тужарова, Мартин Станев, Мила Янева-Табакова, Мира Мирославова, Михаела Ангелова, Стела Драйс и Ясен Григоров.

Селекцията представя разнообразни модели на взаимодействие между образ и текст – от водещата роля на изображението до автономни визуални линии, способни да продължат историята отвъд страницата, уточняват от екипа.

63-ият Международен панаир на детската книга в Болоня се провежда от 13 до 16 април.

България се включва в него с национално представителния павилион „Bulgarian Books for Kids“ за трета поредна година.