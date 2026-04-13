Бритни Спиърс е в рехабилитационен център заради алкохол и дрога

Певицата Бритни Спиърс е постъпила в рехабилитационен център за лечение на наркотична и алкохолна зависимост няколко седмици след като е била арестувана за шофиране в нетрезво състояние, съобщи електронното издание TMZ.

Представител на Спиърс потвърдил пред Page Six, че певицата доброволно ще се подложи на лечение. Източници казаха, че арестът е бил „събуждане" за Спиърс. Певицата „ се е чувствала засрамена и неудобна" и „дълбоко съжалява" за случилото се. „Последните няколко месеца бяха много трудни за нея", каза източникът.

Поп звездата беше арестувана от Калифорнийския пътен патрул на 4 март. По време на ареста в колата ѝ е открито и неизвестно вещество, а се смята, че е била под въздействието на смес от алкохол и наркотици. Делото за шофиране в нетрезво състояние срещу Бритни Спиърс е прехвърлено в окръжната прокуратура на окръг Вентура. Делото е насрочено за 4 май. „Тя разбира, че е стигнала дъното", каза източник, близък до Спиърс, пред TMZ .

През последните седмици певицата е била подкрепяна от синовете си Шон Престън и Джейдън Джеймс. Спиърс отпразнува Великден със звездните си приятели - авторката на песни Даян Уорън и актрисата Моли Шанън. Бритни Спиърс има проблеми с наркотици и алкохола от години.