Георги Господинов спечели Наградата на испанската критика за най-добра чуждестранна книга

2480
Писателят Георги Господинов Снимка: Архив "24 часа"

Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели Наградата на испанската критика за най-добра чуждестранна книга, съобщи БТА.

За първи път българска книга получава това отличие, с което Господинов се нарежда сред предишните носители като Светлана Алексиевич, Олга Токарчук, Ани Ерно, Хан Канг, Карл Уве Кнаусгор и Мирча Картареску.

Поредното голямо признание за Георги Господинов идва месец след като „Градинарят и смъртта“ (в превод на Мария Вутова) спечели наградата на независимите книжарници за книга на годината в Испания.

До дни се очаква девето издание на романа в Испания. 

