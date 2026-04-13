Паралелната секция „Седмицата на критиката“ на международния кинофестивал в Кан обяви своята селекция за 2026 година

Паралелната секция „Седмицата на критиката“ на международния кинофестивал в Кан представи официалната си селекция за 2026 г., съобщава Screen Daily.

В своето 65-о издание в Кан „Седмицата на критиката“ ще насочи вниманието към ново поколение режисьори, като ще бъде открита с анимационния дебют на Фуонг Май Нгуен In Waves и ще приключи с драмата за порастването на Феликс де Живри Adieu monde cruel („Сбогом, жесток свят“). Курирана от Ава Каен, тази паралелна секция на фестивала в Кан остава посветена на режисьорски дебюти и втори пълнометражни филми, продължавайки дългогодишната си мисия да открива и подкрепя новоизгряващи таланти в киното, съобщава БТА.

Ава Каен е френски филмов критик и селекционер, най-известна като художествен директор на секцията „Седмицата на критиката“ на кинофестивала в Кан –пост, който заема от 2022 г., като става първата жена начело на тази престижна паралелна програма.

За първи път в историята на секцията анимационен филм ще бъде откриващ. In Waves, продуциран от Silex Films и копродуциран от Anonymous Content, France 3 Cinema и Panique!, е адаптация по популярния графичен мемоар на американския сърфист и илюстратор Ей Джей Дънго (AJ Dungo). С участието на Уил Шарп и Стефани Хсу, филмът разказва трогателна любовна история между млад скейтър и сърфистка, чиято връзка е поставена на изпитание от болест. Каен го определя като блестяща мелодрама, разгръщаща се сред пастелните нюанси на калифорнийското крайбрежие.

В заключителния филм Adieu monde cruel участват Майло Мачадо-Гранер, познат от носителя на „Златна палма“ „Анатомия на едно падане“, и Джейн Бийвър. Историята проследява тийнейджър, който се опитва да се справи с последствията от неуспешен опит за самоубийство, като предлага деликатен баланс между прецизна визуална стилистика и суровата емоционална перспектива на младия главен герой.

Избрана измежду над 1000 подадени пълнометражни и 2400 късометражни филма, тазгодишната програма включва 11 пълнометражни и 13 късометражни заглавия. Седем филма ще се състезават в конкурсната програма – пет режисьорски дебюта и два втори филма, докато четири ще бъдат представени извън конкурса. Каен подчертава, че селекцията отразява свят в криза, който обаче отказва да се поддаде на отчаянието, предлагайки истории, изследващи съвременните реалности и оставящи място за надежда.

Програмата обхваща широк географски спектър – от Европа и Мексико до Азия и Близкия изток. Сред най-очакваните заглавия е A Girl Unknown на Цзоу Цзин с участието на Ли Гънси, който изследва темите за идентичността и изоставянето чрез историята на млада жена, разкъсвана между няколко семейства в Китай. Six Months in the Pink Building на Бруно Сантамария Расо връща зрителите в Мексико от 90-те години през погледа на момче, изправено пред диагнозата ХИВ на баща си, докато документалният филм Tin Castle на Александър Мърфи предлага интимен портрет на ирландско семейство от скитници, живеещо в каравана и балансиращо между свободата и натиска на обществото.

За първи път конкурсната програма включва филми от Косово и Йемен – Dua на Блерта Башоли и Al Mahatta на Сара Ишак. Журито на секцията ще присъди три отличия, сред които наградата Sony Discovery и голямата награда AMI Paris.

„Седмицата на критиката“ в Кан ще се проведе от 13 до 21 май.

В конкурсната програма тази година са включени Dua, копродукция между Косово, Швейцария и Франция на Блерта Башоли; A Girl Unknown (Wu ming nu hai), продукция на Китай и Франция, режисирана от Цзоу Цзин; както и La Gradiva, съвместен проект на Франция и Италия с режисьор Марин Атлан. В надпреварата участва и Seis Meses en el edificio rosa con azul, мексиканско-датско-бразилска продукция на Бруно Сантамария Расо, заедно с The Station (Al Mahattah), копродукция между Йемен, Йордания, Франция, Германия, Нидерландия и Норвегия, режисирана от Сара Ишак. Конкурсната програма се допълва от Tin Castle, копродукция между Ирландия и Франция на Александър Мърфи, както и испанския филм Viva на Айна Клотет.

Извън конкурса, в програмата със специални прожекции, е включен откриващият филм In Waves, копродукция между Франция и Белгия, режисиран от Фуонг Май Нгуен. Към него се присъединяват Stonewall (La Frappe) на Жулиен Гаспар-Оливери и Flesh and Fuel (Du Fioul dans les artères) на Пиер льо Гал, и двата от Франция. Секцията ще бъде закрита с Adieu monde cruel, копродукция между Франция и Белгия, режисирана от Феликс де Живри.