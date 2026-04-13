ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съпругата на испанския премиер Педро Санчес официа...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22654722 www.24chasa.bg

Сашо Кадиев с дъщеря си в Лондон за Великден, Алекс Раева се събра с онези, с които се смее до сълзи

Алекс Раева и Невена Бозукова празнуваха на вила край Смочево. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

Азис посрещна любимия си: “Дойде си от Америка, за да не съм сам по празниците”

Семейството не е само кръв. То е и онези хора, с които се смееш до сълзи, ядеш повече, отколкото трябва, и пак ти е малко. Онези, които са ти “кръвната група” - приятелите, които знаят как пиеш кафето си и какво ти тежи на сърцето, без да питат много. Това са моментите, които ни зареждат. Не с батерии, а с нещо много по-силно - смисъл, топлина и малко лудост (за баланс). Защото какъв Великден е без смях, шарени яйца и някой, който твърди, че неговото яйце винаги печели. 

Любимият на Азис дойде от Америка за Великден.
Така певицата Алекс Раева описа своя Великден, на който реши да се събере с куп приятели и техните деца в голяма вила край Смочево. Там бяха и колегите ѝ Деян Донков и Невена Бозукова-Неве.

С любими приятели, но в домашна обстановка празника посрещнаха продуцентът Евтим Милошев и половинката му Христина Апостолова. Усмихнати и с чаши в ръка те позираха за снимка със Захари Бахаров и жена му Диана Алексиева и с Владо Пенев и Марта Вачкова. А самата актриса описа с една дума емоцията на всички: “Щастие”. 

Христина Апостолова, Диана Алексиева, Захари Бахаров, Евтим Милошев, Марта Вачкова и Владо Пенев заедно на празника
Певецът Орлин Горанов също избра семейния уют за най-светлия празник. “Нека Господ ви поведе към светлината на здравето, разбирателството, обичта и дома - там, където всички ние сме закриляни от Всевишния”, пожела той на близки и приятели в социалните мрежи, докато държи в ръце пълна кошница с красиво украсени великденски яйца.

“Дойде си от Америка, за да не съм сам по празниците”, обясни фолкпевецът Азис с кого е на Великден у нас. И показа кратко видео как прегръща любимия си, а след това и как спазват традицията да се бият с шарените яйца на празника. 

Орлин Горанов избра домашния уют за празника.
Актьорът и тв водещ Сашо Кадиев реши да заведе дъщеря си Кати за великденската ваканция в Лондон. Заедно се разходиха до научния музей със специалната секция WonderLab, в която малки и големи могат да научат нагледно повече за физичните закони. Сравняваха различните модели в музея на часовниците и дори гледаха класическа комедия на ситуацията.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

