Венелина Гочева, която гледа истината в очите и стои зад гърба на екипа си

Тя е не само виртуозен диригент на най-голямата медийна платформа за новини, анализи и събития у нас “24 часа” - платформа, която току-що получи почетен знак от президента Илияна Йотова за 35-ата си годишнина. Венелина Гочева е гарант, че българската медийна среда запазва високи стандарти и нормалност. Защото като издател е безкомпромисна за истината, независимостта, свободния медиен дух и качественото съдържание.

Благодарим ѝ за това! И за изключителната енергия и креативност, с които увлича четири поколения в платформата “24 часа”. Увлича ги да създават, да са чувствителни за свежия, умен и интересен поглед. Да откриват каузи като един отбор.

Удивително е как успява винаги да намери път не само към разума, но и към сърцата - талантливо и земно. Тя има още едно забележително качество - каквото и да ѝ струва, пази своя отбор. И знае, че екипът ѝ винаги е зад нея. Това е една от причините милиони читатели да гласуват за “24 часа” вече 35 години, като ни четат, слушат и гледат.

Пожелаваме ѝ в следващите поне 35 години щастието да е първа новина в живота ѝ!