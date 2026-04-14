Ана Уинтър и Мерил Стрийп се събраха за историческа фотосесия във "Вог" (Снимки)

След десетилетия начело на модната библия "Вог", Ана Уинтър застава пред обектива рамо до рамо със своята холивудска „двойничка" – Мерил Стрийп.

Фотосесията е дело на легендарната Ани Лебовиц и събира в един кадър реалната фигура зад властния образ на Миранда Прийстли и актрисата, която го превърна в култов персонаж.

Именно Стрийп вдъхна живот на Миранда Прийстли във филма Дяволът носи Прада – роля, за която отдавна се смята, че черпи директно от характера и стила на Уинтър. Поводът за съвместната им поява е специално интервю за "Вог", водено от режисьорката на "Барби" – Грета Гъруиг.

Разговорът между двете преминава през теми като изкуство, общество и личен живот. Уинтър определя като „голяма чест" това да бъде изиграна от Стрийп, но подчертава, че екранната Прийстли е „далеч от реалността", макар да я намира за впечатляваща интерпретация.

Междувременно актрисата разкри, че в предстоящото продължение на филма, което тръгва по кината на 1 май, фокусът ѝ е бил насочен повече към бизнес измерението на историята.

Въпреки емблематичните си кариери, и двете жени поставят личния си свят над всичко останало. Стрийп споделя радостта си от шестте си внуци, а Уинтър признава, че е била безкомпромисна, когато става дума за присъствие на училищни събития и родителски срещи. Според нея списанието може да почака, но семейството е източникът на истинската подкрепа.

Любопитен детайл допълва историята им. Според генеалогично изследване на Ancestry, двете всъщност са далечни роднини – шести братовчедки.