Принц Хари и Меган Маркъл са на посещение в Австралия (Снимки)

Принц Хари и Меган Маркъл започнаха четиридневната си обиколка в Австралия с посещения в детска болница и приют за бездомни, предизвиквайки както интерес, така и критики заради разходите по сигурността, пише "Дейли мейл".

Херцогът и херцогинята на Съсекс пристигнаха рано във вторник с полет на „Куонтас" от Лос Анджелис, като заявиха, че са „възхитени" да бъдат отново в Австралия. Децата им – Лилибет и Арчи – не ги придружават в пътуването.

Първата им официална проява се състоя в Кралската детска болница в Мелбърн, където голяма група служители, родители и малки пациенти ги посрещнаха в атриума. Двойката разговаря с присъстващите, посети отделението по юношеска онкология и рехабилитация и участва в сесия по градинска терапия. Част от посетителите обаче изразиха недоумение относно визитата, като един родител коментира, че дори не е знаел за предстоящото посещение.

По-късно Меган Маркъл проведе самостоятелна визита в близък приют за бездомни и жертви на домашно насилие, където се включи в раздаването на храна на настанените.

В рамките на програмата си двамата посетиха и Националния музей на изкуствата на ветераните, където участваха в семейна творческа работилница. Попитан за послание към австралийската публика, принц Хари заяви, че е „чудесно" да бъде отново в страната и благодари за посрещането.

Последното посещение на двойката в Австралия беше през 2018 г., малко след сватбата им, когато те все още изпълняваха официални кралски задължения.

Настоящото пътуване е обявено като „частно финансирано", но предизвика напрежение заради факта, че част от разходите за полицейска охрана ще бъдат поети от австралийските данъкоплатци. Десетки хиляди души са подписали петиция с искане двойката да покрие изцяло разходите по сигурността.

Критики отправиха и политически фигури. Лидерът на опозицията във Виктория Джес Уилсън заяви, че е „абсолютно неприемливо" полицейски ресурси да бъдат отклонявани за охрана на посещението. Либертарианският депутат Дейвид Лимбрик допълни, че ако частни лица желаят да харчат средства за бивши членове на кралското семейство, това е техен избор, но не и ангажимент на данъкоплатците.

В следващите дни програмата на принц Хари и Меган Маркъл включва участие в събитие на „Инвиктус Австралия" в Сидни, както и участие на Меган в ретрийта „Хър Бест Лайф" на плажа Куджи. Цените на билетите за събитието достигат до 3199 австралийски долара, като включват възможност за среща, снимка и разговор с херцогинята по време на гала вечеря в петзвезден хотел. Според информации хонорарът ѝ възлиза на около 250 000 долара.

Принц Хари ще бъде основен лектор на форума „ИнтърЕдж Съмит" в Мелбърн, където цените на билетите варират между 525 и 1250 британски лири, а виртуален достъп до речта му се предлага срещу 260 лири.