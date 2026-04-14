Има артисти, които създават танц. А има такива, които създават световни визуални феномени.

Садек Берабах е човекът, който стои зад едни от най-гледаните и разпознаваеми хореографии в света.

Хореографът, на когото се доверяват Shakira, Jennifer Lopez и J Balvin, идва за първи път в България.

На 27 и 28 юни в Античния театър в Пловдив ще видим неговия спектакъл „MURMURATION – Level 2“.

Шоу, което не прилича на нищо друго

Ако не си виждал Садек – трудно е да си го представиш. Десетки тела се движат като едно в перфектен синхрон, с абсолютна точност. Формите се разгръщат пред очите ти като жива геометрия. Вдъхновен от синхронните полети на птиците (murmuration), това не е просто танц. Това е визуална илюзия, която буквално хипнотизира.

От милиони гледания до най-големите сцени

С дебютното си видео Géométrie Variable през 2017 г. Садек привлича вниманието на милиони и поставя началото на кариера, която днес достига:

сцената на „Грами“

World of Dance и America’s Got Talent

и глобални турнета и разпродадени спектакли по целия свят

Садек Берабах притежава собствен стил, който не може да бъде сбъркан. Берабах превежда авангардния танц на езика на масовата публика, без да губи артистичната му дълбочина.

От поп културата до Олимпиадата

Садек не просто работи със звезди – той променя начина, по който изглеждат техните сцени.

Шакира го кани да участва в създаването на хореографията за хита „Girl Like Me“, където неговият прецизен стил придава ново измерение на поп естетиката.

Модният свят също бързо разпознава неговия талант. Брандове като Moncler и Christian Louboutin му поверяват мащабни проекти, в които танцът, архитектурата и модата се сливат в едно.

Едно от най-големите признания идва със създаването на хореографията за прехода между Летните олимпийски игри в Токио през 2020 и тези в Париж през 2024 – момент със силна символика и глобално значение. По-късно той участва и в Параолимпийските игри в Париж, където чрез танца си отправя силно послание за приобщаване и човешка свързаност.

А сред последните му проекти е и колаборация с Ferrari, в която идеята за синхрон и екипност оживява по впечатляващ начин.

Днес Садек Берабах е повече от хореограф – той е визионер, който преосмисля движението като форма на изкуство. Подписът му е ясен: абсолютен синхрон, естетика и усещане за общност, което надхвърля индивидуалното.

Пловдив ще стане част от това! На 27 и 28 юни Античният театър ще се превърне в сцена на „MURMURATION – Level 2“.

Това не е просто танцово шоу. Това е един от онези спектакли, които:

не можеш да усетиш от екрана

не можеш да разкажеш след това

не искаш да изпуснеш

Билети за „MURMURATION – Level 2“ се продават в мрежата на Eventim. Местата са ограничени.

Събитието се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.