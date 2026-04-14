Басни на Лафонтен оживяват в Сливенския драматичен театър

"Всички живи хора и животни" е новото заглавие в афиша на Сливенския драматичен театър, по неостаряващите басни на Лафонтен. Премиерата е на 15 април от 19 часа в камерната зала на театъра, съобщиха от там.

Адресатът на образователния спектакъл е семейната аудитория – това е поредното театрално представление за възрастни и пораснали деца. Драматизацията по текстове на най-великия баснописец в историята на литературата след Езоп е на режисьора и актьор в спектакъла Димитър Марков.

Сценичната интерпретация по 19 басни на Жан дьо Лафонтен разказва в три основни части повече и по-малко познати притчи за Човека и кривиците му, за Животните – преобразени хора и за обществено-политическите нрави, актуални и днес. Бързите и ясни послания на баснята с акцент върху морала, написани преди 300 години, се оказват валидни и днес, с образи разпознаваеми и още злободневни.

Зад Брехтовата завеса трима артисти - Димитър Марков, Марио Топалов и Самуела-Ивана Церовска, се превъплъщават в различни образи и в разказвачи на Лафонтеновите алегорични истории, синтезирани в кратка стихотворна форма. Със средствата на игровия театър в 50 забавни минути авторите на представлението събират поуките и мъдростта от света на Лафонтен, като бягат от назидателния тон и залагат на магията на театралния разказ.

Сребролюбие, алчност, пиянство, кражба и лъжа – човешките пороци са основна тема в басните на Лафонтен. Открай време езикът на баснята – Езоповият език, се използва в литературата и живота, за да могат индиректно да се изкажат нелицеприятни истини за човека и обществото. Предизвикателство за артистите е изискващата майсторски прочит мерена реч в спектакъла. Той припомня познати басни като „Лисицата и гроздето", „Щурец и мравка", „Лисицата и гарванът", „Кокошката със златните яйца", по-малко известните „Вълци и овце", „Овчар и море", „Пияницата и жена му", както и анекдотични каламбури като „Завещанието, разтълкувано от Езоп".

Жанрът е комедиен, формата – скечова, от сцената звучи остроумният и цветен поетичен език на Лафонтен. В този екзотичен и мъдър свят тримата актьори ще заредят зрителите с добронамерен хумор и много настроение.