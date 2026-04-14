Задължителна почивка и здравословна храна на снимачната площадка за децата

Ясни правила, според които децата могат да участват във филми без това да вреди на здравето, развитието и правата им, предлага Министерството на културата в нова наредба. Децата няма да могат да работят без разрешение от родител и без договор, както и да имат прекалено дълги снимки или натоварване, не може да стоят твърде дълго пред камера или да участват в сцени, които могат да им навредят

психически, емоционално или морално. Ще бъде забранено и да се снимат без почивки.

Така максималното време за участие на дете в продукция за един ден е 4 астрономически часа без почивка. Между 20 и 6 часа ще бъде забранено да се снимат деца, ненавършили 16 години, е забранено.

В момента няма конкретни правила, които да казват как точно деца могат да участват във филми у нас. Има общи закони за труд и защита на детето, но те не са пригодени за спецификата на снимките - дълги часове, натоварване, емоционални сцени и т.н. Това създава риск за здравето и развитието на децата, а и неяснота за продуцентите, родителите и институциите какво е позволено и какво не.

Затова от министерството на културата предлагат наредба, която да въведе ясни правила за участие на деца във филмовите продукции. Затова е предвидено да се снимат сцени, които не са съобразени с възрастта, физическото и емоционалното му развитие и биха довели до вероятна вреда върху здравето, живота и достойнството на детето и на неговото цялостно развитие. Ще бъде забранено да се снимат при изключително ниски и високи температури, шум и вибрации.

Освен това родител, попечител или настойник трябва да придружава момчето или момичето, ненавършило 15 години, във филмовата продукция, докато тече снимачният процес. Родителите ще трябва писмено да дават съгласие, да се запознават се с рисковете предварително. Ако има проблем по време на снимачния процес, те ще могат да спрат участието на детето.

На снимачната площадка ще трябва да има и отделно помещение за престояване и подготовка на децата, лично пространство за преобличане и съхраняване на вещите им, медицинско обслужване, както и осигурена здравословна храна.

Предвидено е контролът по изпълнението на наредбата да се извършва от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".