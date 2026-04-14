Крисия: Не си представям да съм с друг, освен с Никола

Той е изключително красив човек, казва талантливата певица

Никола Цолов е спечелил безапелационно състезанието за сърцето на Крисия, признава талантливата певица, която говори откровено за връзката си със звездата от Формула 2.

Двамата са заедно само от около половин година, но въпреки това красавицата вече не може да си представи да бъде с друг мъж. "Той е слънце за мен", разкри в подкаста "На по бира и семки" на журналиста от "България Днес" Мартин Христов ангелогласната певица. Никола Цолов и Крисия са една от най-харесваните и популярни светски двойки у нас, въпреки че често са далеч един от друг заради постоянните пътувания за състезания на голямата ни надежда за Формула 1.

"Никола пътува из цял свят за състезания и подготовки и поддържаме често връзка от разстояние. За нея се изисква много търпение, взискателност и умение да се изслушваме. Ние имаме много сходен начин на живот - и двамата пътуваме много и обичаме приключенията, което ни помага да се подкрепяме взаимно", казва Крисия. Никола и Крисия са една от най-симпатичните светски двойки

За радост на нейният любим прекара няколко седмици в България заради отменените състезания във Формула 2 в Близкия изток. Цолов получи неочакваната почивка заради войната в региона, но вече отново се връща към подготовката си за останалата част от сезона. Никола спечели първото състезание във Формула 2 и поведе в класирането, с което още повече привлече вниманието към себе си. Според специалистите той има реален шанс да стане част от Формула 1 в близките две години. Любовта очевидно дава допълнителни криле на Цолов, който прегази конкуренцията в Австралия и спечели първото си състезание във Формула 2 навръх празника на дамите 8 март.

"Ние сме просто една двойка, която се обича и уважава. Никола е изключително красив човек вътрешно и външно и не бих си представила да съм с друг", категорична е Крисия. Двамата прекараха няколко седмици у нас

