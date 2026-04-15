ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джаро и Косъма живи – връщат се в "Под прикритие 6"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22661115 www.24chasa.bg

Джаро и Косъма живи – връщат се в “Под прикритие 6”

1588
Михаил Билалов като Джаро и Захари Бахаров като Иво Андонов снимат сцена от "Под прикритие 6". СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Мафиотът Джаро обграден от най-верните си подчинени в отдалечена вила извън София, украсена за Коледа. Емблематичният герой от “Под прикритие”, изигран съвършено от Михаил Билалов, се завръща в продължението му, показа екипът на сериала с кратко видео във фейсбук.

И макар да заснеха всички сцени от шестия сезон, там току издават какво да очакват зрителите, когато криминалният сериал тръгне пак по телевизията.

В него се връща и друг любимец на зрителите - Косъма. Актьорът Александър Сано пак влиза в образа му и на героя му явно не му е провървяло - ясно се вижда, че едното му око е доста подпухнало.

Захари Бахаров като Иво Андонов също е в краткото видео - седи на масата до Джаро, докато той му обяснява нещо важно. Там е и Кирил Ефремов, когото всички още свързват с образа на Големия Близнак. Навън е снежно, но въпреки това наблизо има машина, която разпръсква изкуствен сняг.

Шестият сезон ще продължи историята от предишните епизоди с нови герои, но и ще покаже откъде започва всичко с вече познатите и така обичани от зрителите предишни участници. Така на екрана са героите на Билалов и Сано, които бяха застреляни в предишните сезони.

Новите актьори в продължението са Юлиан Вергов, Радина Кърджилова, Павел Иванов, Климентина Фърцова. Изпълнителен продуцент е Магърдич Халваджиян, креативен продуцент и сценарист е Димитър Митовски, режисьор – Виктор Божинов. Сценаристи са Ваня Николова, Борислав Захариев и Слави Ангелов.

Очаква се “Под прикритие” да е в ефира на БНТ още тази година.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

В политиката е важно да вършиш работа, а не да си харесван. Вижте решенията на Деница Сачева за по-високи пенсии, доходи и живот (Видео)