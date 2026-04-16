Скандалът “Долче и Габана”

Стратегически ход заради 450 милиона дълг ли е оставката на Стефано?

През 2015 г. Доменико нарича децата "инвитро" "синтетични", вбесява Елтън Джон и предизвиква бойкот на марката

През 2013 г. са осъдени на 20 месеца затвор за укрити данъци. През 2018-а разгневяват Китай

На седем години сицилианското момче Доменико вече е изработил първия си чифт панталони в миниатюра, попивайки от съвсем малък всеки детайл от занаята на баща си, който управлява малък бизнес за облекло.

По това време в Милано тригодишният Стефано расте във венецианско семейство без традиции в модата - баща му е печатар, а майка му глади дрехи в пералня. В следващите години момчето започва да мечтае да стане актьор, учи графичен дизайн, но осъзнава, че не е неговото, и неусетно, 20-годишен, се оказва на работа при дизайнера Джорджо Кореджари.

Междувременно талантливият Доменико учи архитектура в Палермо, после се записва в института "Марангони" в Милано, но прекъсва, преди да завърши, с една амбиция - да работи за Армани.

И така се стига до деня на един съдбовен телефонен разговор.

Доменико звъни, за да търси работа в модната къща на Джорджо Кореджари, а от другата страна на линията отговаря Стефано. Следва формален и кратък разговор с уговорка за среща, който поставя началото на професионалното и личното партньорство, на нелекия възход на двамата мъже, чиито фамилии стават синоним на страст, чувственост и италиански усет за естетика.

Долче и Габана от нищото изграждат империя в света на луксозната мода и през годините минават през много сътресения, но винаги успяват да се изправят на крака. Интересното е, че темпераментните италианци сякаш следват модел на действие в най-големите скандали с тяхно участие.

Правят провокация, следва обратна реакция, отричане или защита, извинение (но винаги по-късно), частично възстановяване от последиците и после... нов скандал.

И Габана, и Долче винаги са виждали бранда като продължение на себе си, заради което са готови на всичко, за да го държат на върха. Дори ако трябва да преглътнат огромното си его и да се "жертват"... донякъде.

Именно за да спаси и модернизира компанията, Стефано Габана обяви официално преди дни, че се оттегля от ръководния си пост в модната къща, оставайки ангажиран само с творческите си ангажименти към марката. На председателския пост той ще бъде заменен от главния изпълнителен директор Алфонсо Долче, брат на Доменико Долче. Това е стратегически ход за излизане от трудно положение, в което отново е голямата бизнес машина.

Оставката на Габана, за която той уведомява в компанията си още през декември, идва в момент, когато те са изправени пред дълг от около 450 милиона евро на фона на по-слабо търсене на луксозни стоки и забавяне на потребителските разходи особено в Китай.

За да оцелее и да се приспособи, италианската модна къща също така се насочва към по-нови категории, включително хотелиерство и стоки за дома, тъй като се стреми да диверсифицира дейността си отвъд основната мода.

От компанията заявиха, че напускането на Габана като председател е част от "естествена еволюция" на нейната организационна структура и управление. Оттеглянето му намалява риска и показва "зрялост" и готовност за повече стабилност и чувствителност към социални теми.

Все пак неведнъж Долче и Габана са успявали заедно да преминат през бурите, които често сами провокират.

Двамата основават собствено дизайнерско студио през 1982 г., което по-късно прераства в световноизвестната марка Dolce & Gabbana.

Те са заплашени дори от затвор, когато италианските власти ги обвиняват, че са създали холдинговата компания Gado Srl (акроним на фамилните им имена) със седалище в Люксембург през 2004 г., за да укрият над 1 милиард евро от авторски права от италианските данъчни власти.

През юни 2013 г. съд в Милано ги признава за виновни и ги осъжда на една година и осем месеца затвор (условна присъда), а през април 2014 г. апелативен съд потвърждава осъдителната присъда, въпреки че по-късно тя е намалена на 18 месеца. Те продължават битката и на 24 октомври 2014 г. Върховният касационен съд на Италия ги оправдава по всички обвинения, заявявайки, че са "неоснователни".

Въпреки добрата развръзка случаят удря силно имиджа им в Европа.

Но дързостта им е безгранична и често ги въвлича в други драми - социални и морални конфликти, които им костват много.

През март 2015 г. и Доменико, който иначе не е така изтъкнат скандалджия като Стефано, успява да възмути с традиционните си възгледи. Той определя децата, родени чрез инвитро, като "синтетични" и се противопоставя на осиновяването от гейове в интервю за списание "Панорама".

"Аз съм сицилианец и съм израснал в традиционно семейство, съставено от майка, баща и деца... Без химически потомци и наета матка: животът има естествен поток, има неща, които не бива да се променят", заявява той.

С това си изказване вбесява иконата Елтън Джон, чиито наследници са родени чрез инвитро и сурогатно майчинство.

"Как смееш да наричаш красивите ми деца "синтетични"... Архаичното ти мислене е извън крак с времето", избухва певецът.

Негативната реакция към Долче е толкова силна, че води до глобален бойкот на марката, подкрепен от още известни личности като Рики Мартин и Виктория Бекъм.

Първоначално Габана се застъпва за своя партньор и призовава за бойкот на Елтън Джон, но огънят така се разгаря, че Доменико е принуден да се извини, казвайки: "Осъзнах, че думите ми бяха неуместни и се извинявам... Те са просто деца. Няма нужда от етикети".

Впоследствие марката възприема разнообразни семейни структури в своя маркетинг, включително колекции, посветени на еднополови семейства и различни типове родители, за да премине и през този трус.

Най-големият финансов и имиджов удар в историята на Долче и Габана обаче е известен като китайската криза. През ноември 2018 г. заради расистки рекламни кампании и обидни послания от страна на Стефано Габана се стига до отменено модно ревю в Шанхай и бойкоти в цялата страна.

Скандалът се завихря от видеоклипове, изобразяващи китайски модел, който се бори да яде италианска храна с клечки. Това води до обвинения в тривиализиране на китайската култура и засилване на стереотипите. Бурята е подсилена и от предполагаеми съобщения на Габана в инстаграм, в които се използват унизителни термини за Китай.

Вълната от възмущение е последвана от реакция на големи китайски сайтове за електронна търговия, които премахват всички продукти на D&G, сериозно накърнявайки присъствието на марката на ключов луксозен пазар. А китайски потребители, известни личности и модели публикуват видеа как унищожават стоки на бранда.

Отговорът на дизайнерите е твърдението, че акаунтите им са били хакнати, обяснение, което е широко опровергано и не успява да спре негативния отзвук.

По-късно Долче и Габана публикуват видеоизявление по повод "неразбирането на китайската култура", в което казват: Dui bu qi (Съжалявам). Само че имиджовите последици са огромни и служат като пример за културна нечувствителност в маркетинга.

Освен това през 2021 г. те опитват да си върнат контрола върху наратива, като завеждат дело за клевета срещу модния регулатор Diet Prada, като искат обезщетение от над 600 милиона евро.

Именно Diet Prada разкрива расистки коментари, за които се твърди, че са направени от Стефано Габана през 2018 г. и заради които продуктите на D&G са бойкотирани от страна на Китай. Марката твърди, че действията на Diet Prada представляват "клевета", а не критика, като целта е да се възстановят загубените продажби и разходите, свързани с възстановяването на репутацията им в Азия.

Diet Prada категорично заявява, че публикациите им са защита на свободата на словото и акт срещу антиазиатския расизъм, наричайки делото опит за заглушаване на критиките.

Историята на Долче и Габана показва, че техният успех не се крие в избягването на кризи, а в способността им да стават отново и отново след всяко падане, научавайки правилните уроци. Те са пример как една модна империя може да оцелее не чрез безгрешност, а чрез устойчивост и умело управление на вниманието. Защото така те пак остават верни на себе си: "За нас модата е живот, а не просто бизнес."