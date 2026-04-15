Концерт на световната звезда Ishtar Alabina е кулминацията на Празника на розата в Казанлък тази година

Празникът на розата 2026-а в Казанлък ще предложи на публиката изключително богата музикална програма с над 30 концерта, обединяващи български и международни изпълнители на една сцена, съобщиха от общината.

Кулминацията в програмата е участието на световноизвестната Ishtar Alabina, която заедно с The Gipsies ще представи грандиозния спектакъл „30 години на сцената". Шоуто ще се състои на 6 юни и включва най-големите хитове, превърнали се в емблема за поколения по целия свят.

На 24 май публиката ще се наслади и на концерт на Ирина Флорин – една от най-разпознаваемите и обичани фигури в българската поп музика.

Програмата ще бъде допълнена от енергичното участие на Pambos Agapiou, който ще внесе латино настроение и динамика с атрактивното си сценично присъствие.

Със своя мащаб, разнообразие и участие на артисти от световна величина, Празникът на розата затвърждава своята позиция като едно от най-значимите културни събития в България, обобщават от община Казанлък.