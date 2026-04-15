Вълшебството на славянския фолклор оживява в ново издание

Под номер 85 в поредица „Златни детски книги" от Книгоиздателска къща „Труд" излиза сборникът „Приказки на славянските народи", преразказани от Ангел Каралийчев и Николай П. Тодоров. В нея са включени над 60 от любимите приказки, представящи фолклорното наследство на славянските народи.

Избрали сме приказки от различни славянски традиции, които разкриват общите ценности, вярвания и въображение на народите от тази културна общност, коментират от КК "Труд".

Сборникът пренася читателя в свят, изпълнен с чудеса, вълшебни същества, юначни герои и мъдри персонажи, които преминават през изпитания, за да утвърдят доброто, справедливостта и човешките добродетели. Всяка приказка носи в себе си поука и символика, изградени върху вековен опит и народна мъдрост, предавана от поколение на поколение.

Сред публикуваните приказки са „Звездочелият юнак", „Иван селският син и чудо-юдо", „Конче Вихрогонче", „Златната ябълка", „Янко и злата кралица", „Хитър Петър и змеят", „Момиче от вар", „Омагьосаната жаба", „Селянинът и търговците", „Който не работи, не бива да яде" и др. Представени са приказки от България, Русия, Беларус, Чехия, Украйна, Словакия.

Особено ценен в сборника е приносът на авторите преразказвачи, които със своя усет към езика правят текстовете достъпни, живи и въздействащи и за съвременния читател. Ангел Каралийчев, утвърден майстор на приказния разказ, и Николай П. Тодоров със своя принос към популяризирането на фолклора създават адаптации, които съхраняват духа на оригиналите, като същевременно ги правят близки и разбираеми за различни възрастови групи.

Сборникът е ценен не само като художествено четиво, но и като културен мост между различните славянски народи. Той разкрива сходствата в техните митологични представи, морални устои и житейски уроци, като подчертава богатството и разнообразието на славянската традиция.

Изданието е подходящо както за деца, които тепърва откриват света на приказките, така и за възрастни читатели, търсещи връзка с корените и културната памет. То може да бъде използвано и като образователен ресурс, насърчаващ интереса към литературата, историята и фолклора.

„Приказки на славянските народи" е книга, която съчетава увлекателно повествование с дълбок смисъл и културна стойност, превръщайки се в достойно допълнение към всяка домашна библиотека. Тя напомня за силата на разказаното слово и за непреходното значение на приказките като носители на ценности, въображение и човешка мъдрост.

Корицата и илюстрациите в изданието са на проф. Виктор Паунов.

За авторите:

Ангел Каралийчев (1902–1972) е писател и преводач, един от най-четените детски автори, чиито произведения са преведени на над 50 езика. Работи като ре¬дактор и сътрудник в няколко пе¬риодични издания, сред които са и детските "Венец", "Детска ра¬дост", "Светулка". Пише разкази, пътеписи, приказки, авторизирани приказки и легенди от българския и чуждестранния фолклор. През 1974 г. получава Почетна грамота на името на Х. К. Андерсен.

Николай П. Тодоров (1907–1988) е журналист, преводач и автор на приказки, син на писателя Петко Ю. Тодоров. Работи съвместно с А. Каралийчев и заедно издават поpедица от пpиказки на cлавянcките, съветските и балкaнcките наpоди.

Преразказ: Ангел Карайлийчев, Николай П. Тодоров

Стр. 408

Твърда корица

Цена 12.50 евро/24,45 лв.