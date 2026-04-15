Първите сигнали за летния сезон по Черноморието вече са налице, като част от хотелите ще отворят още в началото на май. Периодът около дългите празници между 1 и 6 май постепенно се оформя като първия силен момент за пътувания, а тази година интересът се засилва и от по-достъпните ценови нива.

Сред комплексите, които стартират рано, е Barceló Royal Beach, разположен на пешеходно разстояние от плажа в Слънчев бряг. Хотелът ще посрещне първите си гости на 1 май с пълен обем услуги, като обявените цени започват от 61 евро на човек на вечер при двойно настаняване. В офертата е включен all inclusive престой, а за семейства е предвидено и безплатно настаняване на деца до 12 години.

Комбинацията от ранно отваряне и подобни ценови нива прави майските празници една от най-търсените възможности за първо море. All inclusive форматът остава предпочитан избор в този период, тъй като осигурява хранене и напитки през целия ден и позволява по-ясно планиране на разходите.

В началото на май ключово значение имат и вътрешните съоръжения. По-големите комплекси разчитат на добре развити SPA зони, отопляеми басейни и зони за релакс, които гарантират комфорт независимо от времето. В този сегмент Barceló Royal Beach разполага с най-големия SPA център в Слънчев бряг, включващ закрит отопляем басейн и джакузи.

Паралелно с това хотелите с профил на семейна дестинация остават сред най-търсените. Детските клубове и анимационните програми позволяват по-спокоен престой за родителите и осигуряват занимания за децата през целия ден.

Ранното отваряне на хотелите тази година потвърждава устойчива тенденция сезонът по Черноморието постепенно да се измества и все по-често започва още с първите дълги уикенди през май.