Принц Хари: Преди да стана баща, трябваше да се пречистя от миналото ми

Принц Хари сподели, че преди да стане баща, е почувствал нужда да се „пречисти от миналото си". Той разказа за трудностите, които е изпитал в началото на бащинството, включително усещането за дистанция от сина си Арчи по време на бременността на съпругата му Меган.

По време на събитие в Мелбърн, посветено на темата за бащинството, Хари обясни, че е осъзнавал наличието на нерешени проблеми от миналото и е искал да ги преодолее, преди да има деца. Според него терапията му е помогнала да стане по-добра версия на себе си, за да бъде пълноценен родител на децата си Арчи и Лилибет, пише "Дейли мейл".

Той подчерта, че бащинството е най-важната роля, която един мъж може да има, и че днешните родители трябва да възпитават децата си така, че те да бъдат „по-добра версия" на предишните поколения.

Хари също говори за променящите се отношения между родители и деца, като отбеляза, че днес има разговори в семейството, които никога не са съществували между него и неговите родители.

Той призна, че много мъже изпитват чувство на откъснатост в началото на бащинството. По думите му, той също е усещал такава дистанция, тъй като съпругата му е била тази, която носи и създава живота, докато той е бил по-скоро наблюдател.

Хари сподели и личен съвет, който е получил от терапевта си – да обръща внимание на емоциите си след раждането на детето. Той разказа, че когато се е прибирал стресиран от работа, синът му Арчи често е започвал да плаче веднага щом го е взимал на ръце.

Освен темата за бащинството, Хари участва и в различни активности по време на посещението си – срещна се с представители на благотворителна организация за мъжко здраве, игра футбол с местен отбор и разговаря с деца.

По-късно той посети Австралийския военен мемориал в Канбера, където участва в церемония в чест на коренното население, служило във въоръжените сили.

Организацията Movember, която стои зад събитието, работи за подобряване на мъжкото здраве, включително психичното здраве и превенцията на сериозни заболявания.

Посещението на Хари и Меган в Австралия предизвика различни реакции. Докато някои хора ги посрещнаха топло, други поставиха под въпрос целта на визитата им, особено заради комбинацията от благотворителни и комерсиални ангажименти.

Меган също привлече внимание, като помоли хората да не използват титлата ѝ и да я наричат просто „Мег".