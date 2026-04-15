Азис изгря в шведската национална телевизия (Видео)

Азис изгря в националния ефир на Швеция. Изпълнителят на "Сен Тропе" вдигна настроението с едноименното изпълнение в ефира на най-старата телевизия в северната страна SVT1, пише "България Днес".

Хитът му, който се завъртя за първи път в youtube преди 14 години и набра 195 милиона гледания, прозвуча по време на предаване за спортни упражнения като фон на участници, които тренират пред камерите и показват движения пред зрителите. Всичко това се случва пред изумения и невярващ поглед на водещата.

"Жив да не бях. Какво доживях. Азис по шведската SVT1", пише Петър Петров от Димитровград, който първи заснема на телевизора неочакваното изпълнение