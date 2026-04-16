Renault съкращава всеки пети инженер до 2 години

Възпят от „Куин" филмов герой с жест към Боримиров и "24 часа" (Видео, снимки)

Холивудската звезда Сам Джоунс оказа голяма чест на изпълнителния директор на "Левски" Даниел Боримиров. 71-годишният актьор подписа фланелка на „сините" с №7 и името му на гърба пред погледа на българския финансист Кирил Евтимов.

Той и Евтимов се видяха на един от фестивалите, даващи шанс на почитателите на киното да се срещнат с екранни звезди. Сам Джоунс е популярен сред феновете на фантастичните филми в България с изиграването на главната роля във филма „Флаш Гордън" от 1980 г.

Основната тематична песен към продукцията - Flash's Theme, е на легендарната британска група „Куин", а кадри от филма са използвани във видеоклипа.

„Хайдеее! Давай напред", възкликна Сам Джоунс, когато разбра, че Боримиров е футболна легенда.

Актьорът също има опит в спорта. В младежките си години той е състезател по американски футбол. Джоунс е един от популярните екшън герои на 80-те и 90-те години.

В последните години ще се запомни с участието си в двете части на филма „Приятелю, Тед", където партнира на холивудската знаменитост Марк Уолбърг.

Сам Джоунс уважи и читателите на “24 часа”, като по традиция даде автограф на първа страница на вестника и се снима с нея.
