Цветът като носител на памет в картините на Гергана Попова

Художничката с първа самостоятелна

изложба във Vivacom Art Hall Оборище 5

“Цветът на спомена” е първата самостоятелна изложба на художничката Гергана Попова, която ще бъде показана в галерия “Vivacom Art Hall Оборище 5”. Творбите в нея пренасят в темите за паметта и емоцията, изразени чрез цветове и форми. Те са вдъхновени от “цветовете на преживяното” и са резултат от интуитивен процес, в който идеите често се раждат в сънищата на художничката.

“Не рисувам това, което виждам, а това, което чувствам спонтанно и следвайки видяното в сънищата си - казва Попова. - За мен цветът е носител на памет - отпечатък от вътрешния свят и от онези невидими спомени, които ни изграждат.”

Гергана Попова е родена в Свищов, а от 1996 г. живее и работи във Виена. От детска възраст пише лирика и има разнообразни публикации в България и Австрия. Тя е автор на текстове за мултивизуалната продукция “Калейдоскоп на страстите” на театър “Ансамбъл 21” във Виена, в която са включени 20 нейни стихотворения и 17 картини. Макар да започва да рисува едва през 2020 г., тя вече има над 150 произведения и значимо международно присъствие. Представяла е свои творби на различни форуми, правила е самостоятелни изложби в Австрия, Испания, САЩ, България и др. Тази година ѝ предстоят изложби и у нас, и в САЩ.

В картините си Попова смесва класически материали като акрил, туш, акварел, лайнер, моливи, маркери с нестандартни средства като лак за нокти, боя за обувки или натурални оцветители като кафе, чай и люспи от лук. Така създава специфична колоритност.

Откриването на новата ѝ изложба ще е на 23 април от 18,30 ч и ще бъде придружено от музикални изпълнения на живо.

