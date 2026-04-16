Николай Радонов показва прехода от абстрактното към конкретното

Визуално пътешествие от абстрактното към конкретното представя Николай Радонов в новата си изложба в галерия “Нюанс”. В нея художникът излага живопис и скулптура. Експозицията представлява серия от произведения, предимно в един и същи формат - 60х80 см, изпълнени върху каширана хартия, на която се появяват свободни и полихромни форми.

“В началото всичко е абстракция – полета от цветове, композиции и материи без ясно определена структура. Постепенно от произведение към произведение формите се организират. Цветовете се наслагват, контрастите се засилват и от привидния хаос започват да се появяват разпознаваеми силуети. В края на този процес излиза един образ на клоуна, сам или в група – финална форма, в която се съчетават цвят, материя и емоции. Той въплъщава контрастни човешки състояния между радост и меланхолия”, разказват от галерията.

Скулптурата продължава и допълва този процес. Изложбата е замислена като разказ от образи, в които всяко произведение представлява етап от метаморфоза и намира своя завършен вид.

Откриването на вернисажа е на 15 април в 18 ч

