Емил Попов стана “доктор хонорис кауза” на Художествената академия на фона на свои знакови творби

Скулпторът проф. Емил Попов, създал знакови паметници на Йордан Радичков, Атанас Буров и дори на Ванга, бе удостоен с титлата “доктор хонорис кауза” на Националната художествена академия. Тя му бе връчена за изключителните му заслуги за развитието и представянето на съвременното българско визуално-пластическо изкуство в сряда вечерта в галерия “Академия”, а веднага след това точно там бе открита и изложбата с негови творби “Конферанс ...75–026”.

Тя включва произведения, които той прави през последните пет десетилетия. Сред тях са скулптури, метални релефи, колажи и живописно обработени принтове, които проследяват основните теми в творчеството му - жената, природата, митологията и портретите на известни личности. Представени са произведения, изпълнени в месинг, желязо, алуминий, керамика и гипс, както и визуални материали от реализирани негови проекти в България, Австрия, Германия, Швейцария, Япония и Индия. В изложбата могат да бъдат видени дори фрагменти от ателието му, които представят творческият му процес.

Проф. Емил Попов е роден на 18 юли 1951 г. в Кюстендил. През 1975 г. завършва “Скулптура” в НХА в класа на проф. Любен Димитров. Той самият е дългогодишен преподавател в Художествената академия, като от 2002 г. е вече професор по скулптура. Носител е на много престижни награди, реализирал е множество монументални творби, сред които монументално-декоративната композиция “1300 години България” (1981, с Ангел Станев), портретни фигури на Илия Бешков (Плевен, 1983), Златю Бояджиев (Пловдив, 1984), Кирил Петров (Монтана, 1984), Г. М. Димитров (София, 2001), Йордан Радичков (София, 2007), Ванга (Рупите, 2011), Атанас Буров (София, 2011) и Георги Вачков (София, 2012). Негово дело са паметникът на св. Иван Рилски в Скрино (2023), пластичното оформление на параклиса в комплекса “Храм на Ванга” в Рупите (2023), монументът “Илинденско-Преображенско въстание” на Предела (2006), композицията “Три диска” на Националния стадион в София (2007) и фигурата “Конник” пред вход А3 на НДК.

