Как Деси Тенекеджиева откри таланта на звездата от “Мамник” Гринго-Богдан Григоров

Номинират го още преди сериала за престижните награди за полет в изкуството "Стоян Камбарев".

Още преди да излъчат първия епизод на серила “Мамник” по БНТ, от фондация “Стоян Камбарев” номинират актьора Гринго-Богдан Григоров за престижните “Награди За Полет в Изкуството “Стоян Камбарев”. Месеци по-късно младият актьор стана любимец на зрителите с ролята си на плътеника Лазар. А от фондацията забелязват неговия талант още преди да изгрее на екрана.

Това е и мисията на наградите - да подкрепят младите творци, които са даровити и креативни, за да се развиват в областта на изкуството. Тази година те ще бъдат връчени за 17- и път на изискана церемония на 20 април. Водещ по традиция ще бъде журналистът Ники Кънчев, който неведнъж е казвал, че това е най-чаканата церемония, защото в главната роля в нея са младостта и талантът. На сцената ще излязат и певците Орлин Павлов и Крисия. Деси Тенекеджиева е председател на управителния съвет на фондация "Стоян Камбарев"

“Щастливи сме, че фондацията вече 17 години прави видими и невидими метафизични връзки между опита и новаторството, миналото и бъдещето”, каза пред “24 часа” Деси Тенекеджиева, която е председател на управителния съвет на фондацията. Тя и наградите носят името на Стоян Камбарев - един от най-емблематичните театрални режисьори на 90-те. Петимата номинирани за “Награда За Полет в Изкуството “Стоян Камбарев”

Номинираните за Награда за полет в изкуството “Стоян Камбарев” са петима млади артисти в различни категории. От тях един ще стане носителят на приза и ще получи специално изработена бронзова статуетка на художника Кольо Карамфилов, а паричната награда е 5000 евро. Останалите четирима също ще получат подкрепа за осъществяването на конкретни техни проекти. Бронзовата статуетка е дело на художника Кольо Карамфилов

Гринго-Богдан Григоров е победителят в категория “Актьорско майсторство”. Зрителите вече го познават от малкия екран, но той има няколко водещи роли и в театъра. Част е от трупата на театър “София”. Освен че е актьор, той пише текстове и пее авторски рап парчета. Вече има 5 албума с над 50 песни.

“Мултиталант” тази година е Анастасия Стоева. Тя е поетеса, критик, дизайнер, илюстратор, както и режисьор и аниматор на късометражни анимационни филми. Тя сама е илюстрирала първата си стихосбирка. Анастасия Стоева

Детето чудо, както го определя Деси Тенекеджиева, е Виктор Теодосиев, който печели в категория “Музика” и ще се бори за голямата награда на фондацията. Той е трето поколение валдхорнист. Вече има десетки награди у нас, както и международни отличия от Япония, САЩ, Франция, Великобритания и Северна Македония. Виктор е водач на валдхорновата група на водещия в световен мащаб младежки оркестър “Густав Малер” с диригенти Кирил Петренко – главен диригент на Берлинската филхармония, и Манфред Хонек – главен диригент на Симфоничния оркестър на Питсбърг. Виктор е и първи валдхорнист на Симфоничния оркестър на БНР. Изявява се като солист на водещи оркестри в България и в чужбина. Виктор Теодосиев

Победител в категория “Визуално изкуство” е художничката Лилияна Александрова. Тя работи с акварел, яйчна темпера и туш, а творчеството ѝ се отличава с деликатност и внимание към детайла. Тя е открила изложбата Le geste, le moment в Сен Реми дьо Прованс във Франция. Лилияна Александрова

Младият инфлуенсър Станислав Койчев - Стан е победител в категорията “Културен инфлуенсър”. Още преди 13 години започва да качва видеа в ютюб, а днес в социалните мрежи го следват близо милион души. Станислав Койчев - Стан

На церемонията на 20 април, освен Наградата за полет в изкуството “Стоян Камбарев”, ще бъде връчена и Награда за кино 355. Името идва от това, че призът се присъжда на един от трима млади режисьори, на които е поставена задачата в рамките на пет дни да заснемат петминутен игрален филм.

Кой ще спечели наградата, определя 9-членно международно жури, което гласува от всички краища на света.

Председател на журито и тази година е Ник Валелонга – носител на две награди “Оскар” и два “Златни глобуса” за филма си “зелената книга”. Почетен председател остава Освалдо де Сантис, който е главен консултант на филмовата компания Paramaunt Pictures, а преди това 33 години е президент на Twenty Century Fox в Италия. Tримата финалисти за Наградата за кино 355

Tримата финалисти за тази награда са млади режисьори. 24-годишният Васил Христов е завършил филмова режисура в Бристол. С дипломния си филм Pickled печели наградата за най-добра комедия на RS Film Festival.

Лина Павлова също е възпитаничка на чуждестранен университет. Тя е завършила “Режисура” в Лондон, а магистратура по “Мениджмънт в екранните изкуства” прави в НАТФИЗ.

23-годишният Кристиан Георгиев е завършил “Филмова и телевизионна режисура” в НАТФИЗ. Създава филми още от ученик и участва в много филмови продукции на разнообразни позиции. Режисирал е музикални видеа, реклами и късометражни филми. Документалният му филм “Норма” печели признание за наградите “Васил Гендов” и “Златен ритон”.

Наградата, която ще получи един от тримата, е бронзова статуетка и 7777 евро за продуциране на следващия филм на победителя, от Деси Тенекеджиева и филмовата ѝ компания – Nova Film.

“Зад всичко това стоят огромен труд, отдаденост и любов. Фондацията е създадена от любов и се прави с любов”, каза още Деси Тенекеджиева.