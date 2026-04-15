Найден Тодоров: Нужни са дългосрочна стратегия за културата и реформа в сценичните изкуства

Належаща е дългосрочна стратегия за културата и реформа в системата на сценичните изкуства, но това не означава съкращения, а промяна в начина на финансиране. Това заяви служебният министър на културата Найден Тодоров пред медиите в Русе.

По думите му действащият модел, дори и да е работил в миналото, в момента е „силно изроден“ и създава сериозни проблеми в сектора. Той посочи, че системата на сценичните изкуства е в много голям дефицит, възлизащ на десетки милиони левове, съобщи БТА.

„Съкращения не може да има, защото така или иначе системата на културата в България вече е в един много минимизиран вид“, каза Тодоров. Според него е необходимо да бъде променена формулата за това как, какво и защо се финансира.

Министърът отбеляза, че културата и изкуството следва да бъдат подкрепяни от държавата, защото по думите му това е модел, който работи в цяла Европа. Той уточни, че екипът на министерството през последния месец и половина е работил по различни възможности за решение, които предстои да бъдат предложени за обществено обсъждане.

Тодоров акцентира и върху необходимостта от дългосрочна стратегия за развитие на българската култура. Той припомни, че още от 2006 г. в Закона за закрила и развитие на културата е предвидено създаването на такава стратегия, но до момента тя не е приета.

По думите му в момента Министерството на културата е на заключителен етап от подготовката на вариант и предложение, което да бъде представено за обществен дебат. Ако документът бъде приет след необходимите корекции, страната ще има ясна посока за развитието на културата през следващите десет години, посочи министърът.

Той заяви, че стратегията обхваща не само изкуствата и културното наследство, но и археологията, както и архитектурата. Според него темата за архитектурната среда е част от културната политика, защото засяга начина, по който ще изглеждат градовете и средата за живот занапред.

„Културата не е само това, което е било. Културата е това, което правим днес за утрешния ден“, каза още Найден Тодоров.

Министърът подчерта, че културата има стратегическо значение за обществото и е свързана не само с изкуството, но и с начина на общуване, поведение и ценности.

„Имам едно послание към всичките политици – ако погледнат назад във времето онези държави, които вече не съществуват, какво е останало от тях? Останало е културата, която те са създали. Онези, които не са създали култура, никой не ги помни, тоест културата е стратегически важна за нас във всеки един смисъл“, отбеляза още Тодоров, като добави, че агресията в обществото се дължи на занемаряването на културата.

Той е в крайдунавския град по покана на областния управител Орлин Пенков, като участва в местния форум под надслов „Културата – двигател за развитие на регионите“.

В отговор на въпрос дали срещите с културните институти в страната ще продължат, Тодоров заяви, че се надява следващият министър на културата да ги продължи. Той отбеляза, че мандатът му е кратък, но целта му е да зададе тон, който да бъде следван и занапред.